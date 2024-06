OM : Un énorme coup dur pour Leonardo Balerdi…

Malgré une super saison avec l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi ne jouera pas la Copa America avec l’Argentine. Le défenseur a été écarté par le sélectionneur.

C’est terminé pour Leonardo Balerdi ! Le défenseur central va prendre des vacances après le rassemblement avec l’Argentine et ne fera pas partie du groupe restreint pour participer à la Copa America cet été. Le sélectionneur a fait son choix et a préféré d’autres options que le joueur de l’OM qui avait pourtant fait forte impression cette saison avec les Marseillais. Un gros coup dur pour le défenseur qui sera certainement au cœur du nouveau projet lancé par Pablo Longoria.

La liste définitive de l’Argentine

Gardiens : Franco Armani, Geronimo Rulli et Emiliano Martinez

Défenseurs : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas M. Quarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico.

Milieux de terrain : Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso.

Attaquants : Ángel Di María, Valentin Carboni, Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

lors que la majorité des supporters souhaite le voir revêtir la tunique bleue et blanche la saison prochaine, rien n’est encore sûr quant à l’avenir de Leonardo Balerdi. À ce jour aucune prolongation de contrat n’a été confirmée et la possible venu de Roberto De Zerbi pourrait peser dans la balance de l’OM. Une possibilité qui semble se confirmer de plus en plus.

Tandis que les négociations avancent sur la bonne voie, c’est Balerdi qui a donné un premier indice en likant le post Instagram de Fabrizio Romano, annonçant l’avancée des discussions entre le club et l’entraîneur italien. De quoi annoncer la couleur alors que les dirigeants marseillais auraient envoyé une première offre de prolongation au joueur ! Plus que quelques jours avant d’en savoir plus sur la situation.