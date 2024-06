Bon plan Mercato : Un taulier de Ligue 1 pour renforcer le milieu !

Extrait du dernier numéro de notre émission estivale l’Apéro Mercato avec Benjamin Courmes et Jean Charles de Bono. Un extrait consacré à nos traditionnelle « bon plan mercato » pour l’Olympique de Marseille. Après Téji Savanier le journaliste de FCM milite cette fois pour Benjamin André.

Le mercato. n’a pas encore commencé à l’OM. Lors de notre dernière émission l’Apéro Mercato disponible sur notre chaîne Youtube, notre journaliste Benjamin Courmes donne son bon plan mercato pour la saison prochaine : Benjamin André milieu de terrain expérimenté du LOSC :

« Mais bon plan mercato c’est d’aller chercher les meilleurs joueurs de Ligue 1. Cette année il faut vraiment qu’on aille sur ce marché-là, qu’on regarde chaque club et qu’on se dise à quel poste je peux prendre le meilleur joueur de cette équipe, un joueur qui a enchaîné 4-5 saisons de haut niveau, un taulier du championnat de France.

Et je pense notamment à Benjamin André, qui a un taulier de Lille. Et avant d’arriver au LOSC, c’était un taulier déjà à Rennes. Il faut ramener des joueurs comme lui, stable dans ses performances. Il a 33 ans, il ne coûtera pas forcément très cher en transfert », explique ainsi le journaliste de FCM

Notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono valide complètement : « ah oui, moi je suis fan de ce joueur j’aime vraiment sa mentalité c’est un vrai numéro six, et c’est un vrai leader d’équipe. Je l’ai vu évoluer à Lille, et c’est une personne qui a vraiment envie de gagner. Rien ne lui fait peur. Il a vraiment un tempérament de milieu de terrain et puis dans ses performances il est énorme. »

