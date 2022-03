OM: Un indésirable de Jorge Sampaoli a quitté Marseille !

Mis à l’écart depuis le début de la saison et l’arrivée de William Saliba, Alvaro Gonzalez est passé de joueur important, parfois même capitaine d’équipe, à un remplaçant qui n’a que très peu de chance d’avoir du temps de jeu. La situation entre le défenseur espagnol et Jorge Sampaoli s’est gravement détériorée avec le temps et le joueur semble avoir compris que son avenir s’écrira loin de Marseille.

Chouchou du Vélodrome notamment grâce à sa grinta et son amour de la ville et du club, Alvaro Gonzalez vit une saison 2021-2022 pour le moins compliquée. S’il était l’un des capitaines de l’équipe sous les ordres d’André Villas-Boas, le défenseur central espagnol est désormais relégué dans les tribunes depuis quelques temps après être avoir passé le restant de la saison quasiment intégralement sur le banc.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Un club italien de retour sur le dossier Milik ?

Alvaro de retour en Espagne pour une durée indéterminée

A LIRE AUSSI: Ex-OM: Benatia explique son passage manqué à Marseille !

Selon les informations du quotidien L’Equipe, Alvaro Gonzalez serait retourné, avec l’accord du club, en Espagne depuis une dizaine de jours. Cependant, la date de son retour n’est pas connue. Le défenseur espagnol semble avoir compris que son avenir ne se fera pas à Marseille, malgré tout l’amour qu’il peut avoir pour le club, la ville et ses supporters. Son entourage et lui-même seraient ouverts à un départ dans un pays du Golfe pour tenter de signer un dernier contrat juteux avant de potentiellement prendre sa retraite. La blessure de Balerdi peut-elle changer la donne?

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

A LIRE AUSSI: OM: Valentin Rongier prêt à prendre le brassard si on lui propose !

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)