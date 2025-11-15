OM : un record historique en vue pour la Coupe du monde 2026 ?

L’Olympique de Marseille pourrait vivre un moment historique dans les prochains mois. À moins d’un an du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’OM est en passe d’envoyer le plus grand nombre de joueurs de son histoire à une phase finale mondiale. Et les projections sont impressionnantes.

Aujourd’hui, 18 nationalités sont représentées dans le vestiaire marseillais, et ce chiffre pourrait grimper avec les décisions à venir de Robinio Vaz (courtisé par le Sénégal) et Mason Greenwood (nouveau sélectionnable avec la Jamaïque). Un potentiel qui dépasse déjà le record datant de 2010.

A lire aussi : OM : le droit de réponse du club marseillais après l’article de L’Équipe sur Mehdi Benatia !

A lire aussi : Discussions pour ces deux prolongations, un nouveau blessé et retour refusé… Les 3 infos OM du jour

Plusieurs joueurs sont quasiment assurés d’être du voyage : Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Timothy Weah, Geronimo Rulli ou encore Leonardo Balerdi. Le Danemark pourrait aussi envoyer Hojbjerg et Matt O’Riley si la qualification est confirmée. Et ce n’est pas tout : Medina, Vermeeren et Murillo gardent de réelles chances d’être sélectionnés.

D’autres dossiers restent ouverts : Hamed Junior Traoré, Igor Paixao, Benjamin Pavard, ou encore Emerson et Ulisses Garcia, même si leurs chances varient fortement selon la situation de leur sélection.

Avec un tirage au sort prévu le 5 décembre à Washington, l’OM pourrait voir sa représentation exploser. Une dynamique jamais vue depuis la création du club… et qui pourrait encore s’amplifier dans les semaines à venir.