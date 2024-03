OM : Un retour déterminant mais un forfait confirmé (en plus de 6 absents)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit Villarreal demain en huitième de finale aller de Ligue Europa. Pour ce match, Jean Louis Gasset va devoir faire avec plusieurs absents mais aussi un retour important.

L’OM va affronter le Villarreal de Marcelino ce jeudi soir. Pour ce match, Jean Louis Gasset doit faire avec les joueurs non qualifiés pour la rencontre, Pape Gueye, Ulisses Gacia et Jean Onana. De plus, Blanco, Rongier et Nadir sont blessés et donc forfaits pour ce match. Autre absent, Samuel Gigot est touché à l’épaule et sera lui aussi forfait pour ce match comme le confirme l’Equipe ce mercredi.

6 absents + Gigot, Veretout de retour !

La bonne nouvelle, c’est le retour de Jordan Veretout ménagé face à Clermont. Le milieu de terrain devrait être opérationnel jeudi comme l’affirme la Provence. Il postule à une place de titulaire jeudi.

ℹ️ Selon La Provence 🗞️, Jordan Veretout 🇫🇷 sera opérationnel pour le match contre le Villarreal Club de Fútbol 🇪🇸 demain soir. #TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/6U1plXA5Gj — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) March 6, 2024



Voici le groupe de Jean-Louis Gasset face à Clermont la semaine dernière:

Gardiens :

Lopez, Van Neck, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Merlin, Meïté, Sparagna, Garcia, Clauss

Milieux :

Onana, Kondogbia, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants :

Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Sarr, Moumbagna

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Clauss, Mbemba, Gigot ou Meïté, Balerdi et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Le duo Aubameyang-Ndiaye pourrait être reconduit en attaque.A LIRE AUSSI: OM : Merlin liste ses 7 points d’amélioration !

3-5-2 avec la titularisation de Meité ?

Lopez Mbemba Balerdi Meïté Clauss Onana Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Ndiaye

Eric Di Meco s’est exprimé sur le cas Aubameyang au micro de RMC Sport, « c’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui oui est en train de mettre des buts – il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu’il a mis un peu plus de temps à s’adapter, parce que l’équipe est moins bonne, je ne sais pas… Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là… Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels… (…) Mais ça, ce n’est pas compter dans les stats.»