OM : Un retour et un absent face à Nîmes ?

L’OM se déplace à Nîmes en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 ce vendredi. André Villas-Boas devrait disposer d’un groupe quasiment au complet malgré la fatigue affichée par plusieurs joueurs…

Suspendu face à l’Olympiakos, Leonardo Balerdi sera disponible pour ce déplacement à Nîmes. Par contre, Nemanja Radonjic est toujours blessé (suisse) et sera donc forfait pour cette rencontre. André Villas-Boas a précisé ce jeudi en conférence de presse que plusieurs joueurs de son effectif étaient fatigués. Le coach a confié qu’il pourrait opérer une rotation face à Nîmes en laissant sur le banc quelques titulaires.

il y a beaucoup de joueurs fatigués — Villas-Boas

« Je vais regarder comment on est sur l’aspect physique car il y a beaucoup de joueurs fatigués. C’est important pour le match face à Nîmes, ce n’est pas impossible que l’on fasse un peu de rotation. On va voir ce que l’on va faire, la communication avec les joueurs aujourd’hui (jeudi) sera importante pour savoir comment ils se sentent mentalement et physiquement.» André Villas-Boas – source : Conférence de presse (03/12/2020)