OM: Un supporter de renom fustige les joueurs après la défaite à Nice

Au terme d’un match assez terne, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Maladroits devant les buts niçois, les Olympiens ont concédé leur troisième défaite en championnat. Le comédien humoriste Mathieu Madénian n’a pas caché sa déception dans une vidéo publiée sur son compte X.

« C’était pour passer une heure et demie où je ne pense à rien. Même ça l’OM ne me le donne pas »

« J’étais bien, j’avais tout préparé. J’avais ma bière, mon pain tomate, mes anchois, mon jabugo, mon fromage. Et vous perdez à Nice ! Qu’est ce que tu veux que je te dise ? Je sais qu’il y a d’autres problèmes plus importants dans le monde. C’était pour passer une heure et demie où je ne pense à rien. Même ça l’Olympique de Marseille ne me le donne pas, a-t-il déploré. Je pense au carton rouge de Balerdi, au raté d’Aubameyang. Je n’aurais pas culpabilisé d’avoir bu de la bière et mangé gras, parce qu’avec la victoire, tout s’oublie. Sauf que là maintenant, c’est là », a ajouté Madénian.