OM: La grosse désillusion d’Ismaïla Sarr

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 à Nice ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Réduits à dix en fin de partie à la suite d’une faute de Leonardo Balerdi (78e), les Olympiens ont concédé leur troisième défaite en championnat. L’ailier marseillais Ismaïla Sarr n’a pas caché sa frustration après la rencontre.

« On doit gagner ce genre de match, que ce soit en première ou deuxième mi-temps, a déploré le Sénégalais dans des propos relayés par La Provence. On a tout fait, on a poussé. On a eu le contrôle du match. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très très dur. On doit mettre au fond nos occasions. Je ne sais pas quoi dire. On a besoin de gagner des matchs à l’extérieur, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire cette saison. On va continuer à travailler. On va se concentrer sur les matchs qui viennent, à commencer par celui de jeudi en Ligue Europa face à Athènes », a ajouté Sarr.