OM : Une sacrée mauvaise nouvelle se profile pour Gasset !

Jean Louis Gasset va devoir faire face à un enchainement compliqué de matches, et sans plusieurs joueurs blessés. Le coach olympien pourrait même ne jamais voir le retour de Valentin Rongier absent depuis plusieurs semaines.

En effet, le milieu de terrain n’est pas sûr de rejouer cette saison. Un élément fort qui va manquer alors que le calendrier de ce mois d’Avril va être infernal. Ce mardi, l’Equipe n’est pas très optimiste. « Valentin Rongier, touché au genou gauche depuis début novembre, ne voit pas encore le bout du tunnel. L’ancien Nantais a plusieurs fois dû repousser sa reprise à cause de douleurs. Les derniers tests de course sont plus concluants, mais il lui reste du travail de réathlétisation et il est probable qu’il ne joue pas avant la fin de la saison. »

Fin de saison pour Rongier ?

Plusieurs joueurs pouvaient le remplacer. Le remplaçant naturel de Valentin Rongier, blessé depuis le mois de novembre, aurait dû être Pape Gueye mais l’international sénégalais était suspendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il a donc dû purger sa peine avant de pouvoir effectuer son retour sur la pelouse du Vélodrome le 06 décembre dernier face à l’OL. Depuis, il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour les phases finales de la Ligue Europa.

Cette situation est également vécue par Jean Onana. Le milieu de terrain camerounais, arrivé en prêt du Besiktas durant le mercato cet hiver, n'a pas non plus été inscrit sur cette liste limitant ainsi les choix du coach Jean-Louis Gasset et de son prédécesseur Gennaro Gattuso.

Finalement, c’est Azzedine Ounahi qui a eu les faveurs des deux techniciens. Cependant, le joueur, qui évolue dans un registre plus offensif et plus haut avec la sélection nationale du Maroc, peine à reproduire les performances qu’il réalise avec brio avec les Lions de l’Atlas.

Kondogbia, un joueur fragile

Recruté pour être le leader naturel de cette équipe, Geoffrey Kondogbia ne déçoit pas mais on ne peut pas dire qu’il soit pour autant irréprochable depuis son arrivée sur la Canebière. En effet, le joueur, passé notamment par l’Inter Milan et l’Atlético Madrid, a raté huit rencontres de championnat ainsi qu’un match de la phase de groupes de l’Europa League face à Brighton. Il avait également été suspendu pour la confrontation retour face aux Grecs du Panathinaikos lors du 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions en début de saison et qui mena à l’élimination des Olympiens.

Veretout, le maillon essentiel

Aux côtés de l’international centrafricain, Jordan Veretout a tenu son rang. L’international français, qui formait une paire plutôt performante avec Valentin Rongier, n’a pas ménagé ses efforts quitte à jouer parfois à la limite de la blessure. Une blessure qui aura fini par arriver et qui l’aura vu rater quatre rencontres de Ligue 1, dont deux défaites face à l’Olympique lyonnais et au Stade Brestois, montrant ainsi l’importance de sa présence sur le terrain.