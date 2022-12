OM : Une situation terrible pour le Toulouse FC avant de venir au Vélodrome !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse FC au Vélodrome. Pour cette rencontre, le club toulousain n’aura pas la possibilité d’aligner un latéral !

La reprise de la Ligue 1, c’est ce mercredi ! L’OM reçoit le Toulouse FC au Vélodrome ce jeudi pour le compte de la 16e journée. Pour ce match, les Marseillais devraient avoir récupéré tous les joueurs partis pour la Coupe du Monde mais pas sûr qu’ils soient aptes à jouer directement.

On n’a plus de latéraux ! — Montanier

Côté Toulousain, la situation est plus que critique à ce niveau-là. Les Violets font face à une hécatombe dans leur effectif et à un poste bien précis ! Comme le précise Philippe Montanier dans des propos rapportés par L’Equipe ce lundi, à Toulouse, il n’y a plus de latéraux disponibles !

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Rudi Garcia proche de réaliser un énorme coup (hors CR7) !

« On a une situation incroyable, c’est qu’on n’a plus de latéraux. Déjà qu’on n’était pas très fournis, mais avec les blessures, on l’est encore moins. On bricole comme on peut. Christian Mawissa s’est bien débrouillé et ça nous donne des perspectives parce qu’il va falloir réfléchir à comment faire. On bricole comme on peut, et les jeunes font leur maximum. On a récupéré le petit (Yanis) Zodehougan, qui était grippé ce (mardi) matin. On a fini avec un milieu (Rayan Touzghar) à droite et un latéral (Ylies Aradj) dans l’axe. On essaye plein de solutions pour trouver les meilleures et qu’en cas de problème tout le monde soit prêt. » Philippe Montanier – Source : L’Equipe (26/12/22)

Sylla de retour pour les Toulousains

Ce samedi 24 décembre, un cadeau de Noël est arrivé pour Montanier ! D’après les informations partagées par le site LesViolets.com, spécialisé dans l’actualité du club toulousain, Issiaga Sylla sera bel et bien de retour pour le match au Vélodrome pour la 16e journée !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Si on donne Gerson, on prend Ocampos et un autre joueur »

« En effet, l’international guinéen était malade mardi contre Montpellier, lors du dernier match amical de décembre (défaite 2-1). Selon nos informations, Sylla est désormais de retour à l’entraînement et participe tout à fait normalement aux séances. Montanier l’utilise au poste de latéral droit puisque, pour rappel, Mikkel Desler s’est fait opérer d’une pubalgie et observe actuellement une phase de convalescence. Kevin Keben , lui, a rechuté contre le MHSC après s’être blessé à une cuisse face à Rennes. » Source : LesViolets.Com (24/12/22)