OM : Valbuena détruit Tudor sur ce choix, « c’est une faute professionnelle »

Interrogé par So Foot, Mathieu Valbuena est revenu sur l’élimination de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de l’OM s’en prend notamment à certains choix de Tudor qu’il juge comme une faute professionnelle.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions ni gagner une place en Europa League. Certains choix d’Igor Tudor sont mis sur la table depuis le match face à Tottenham.

Mathieu Valbuena a donné un entretien à So Foot ce mercredi. L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille ne comprend pas comment le coach croate a pu commettre ces erreurs qui ont coûté la qualification.

« L’OM avait de quoi jouer la deuxième place, largement. Finir dernier de ce groupe, alors que tu avais la troisième place en main jusqu’à la dernière seconde, c’est un échec. Que les joueurs n’aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c’est lunaire. C’est une faute professionnelle. On peut parler des choix de Tudor, de ses changements incompréhensibles. Quand tu joues le match de l’année et que tu ne fais pas entrer Payet… Même s’il n’est pas en grande forme, dans une fin de match comme ça, il peut faire différence sur coup franc, ou sur un geste. Pareil : sortir Clauss pour Kaboré, sans lui jeter la pierre, ce n’était pas le choix le plus judicieux. Quand tu jettes ton dévolu sur un match qui conditionne ta saison, l’avenir de ton club, ces choix laissent perplexe ! » Mathieu Valbuena – Source : So Foot (02/11/22)

Rothen charge violemment Tudor : « C’est un scandal ! »

« J’en veux à Tudor sur la fin de match. C’est une énorme erreur de sa part. (…) Le football, ce n’est pas du cirque. Il y a de la gestion. (…) À la 94e minute, quand t’es sûr d’être qualifié en Ligue Europa, il vaut mieux prévenir que guérir. Sur la dernière action, comment tu peux te retrouver à un contre quatre ? Où sont Balerdi, Kolasinac, Tavares ? C’est un scandale (…) Depuis le début de l’année, la méthode Tudor c’est: on y va, on fonce, on presse, on court plus que l’adversaire. Ça a marché, oui, très souvent. On l’a félicité, explique Jérome Rothen. Mais le football n’est pas que physique ou athlétique. Ce n’est pas que gagner des duels. Il y a autre chose. C’est aussi comment réagir à ce que l’adversaire met en place. Normalement, l’entraîneur est là pour apporter des choses » Jérôme Rothen – Source : RMC Sport (02/11/2022)