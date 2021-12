La sortie médiatique du directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze a fait grand bruit cette semaine. Il s’en est pris violemment à la commission de discipline de la LFP. Dans les colonnes du journal l’Equipe, on apprend que ce dernier commence à agacer certains présidents de Ligue 1.

Mercredi , pendant que la commission de discipline se réunissait pour statuer sur les événements survenus lors du match Lyon – OM, le directeur de la communication de l’OM Jacques Cardoze s’est présenté devant les médias pour pousser un coup de gueule retentissant. Il a ainsi fustigé la LFP qui n’avait pas convié le club phocéen pour défendre ses arguments dans ce dossier. Cette sortie médiatique a fait grand bruit, et selon les informations du journal l’Equipe Cardoze ne commencerait à se faire quelques ennemis parmi les instances et dirigeants du foot français. « Jacques s’expose énormément, il est en première ligne. Il s’est mis à dos Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline dès l’été et plusieurs présidents de clubs l’ont dans le collimateur », confie une source au sein du club au quotidien sportif.

Le coup de gueule de l’ancien journaliste de France télévision n’a pas peut-être pas plu aux instances du foot, mais il a par contre été particulièrement bien accueilli par les supporters du club marseillais.

La commission de discipline est passée complètement au travers

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco s’est lui aussi exprimé sur le verdict de la commission de discipline dans cette affaire.

« »Il ne faudra pas s’étonner si ça recommence sur un autre terrain c’est tout. Le problème vient de la première décision de la commission de discipline après le match de Nice. Je vais défendre mon club de cœur et j’essaie d’expliquer pourquoi à l’OM tu te sens floué. C’est parce que ça fait trois fois que ça arrive. Le premier match de la saison, Rongier reçoit une bouteille sur la tête à Montpellier. Ensuite il y a Nice. La commission de discipline est passée complètement au travers avec ce qui s’est passé et ce qui va continuer de se passer. Ils auraient dû prévoir que ce qu’ils allaient décider après le match de Nice allait être grave ou bénéfique pour le football français. Il se sont manqués et ils se manquent encore et ne pleurons pas si ça se reproduit c’est tout. On va le payer toute la saison » Eric Di Meco – Source RMC Sport (09/12/2021)

