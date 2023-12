L’Olympique de Marseille s’est incliné à Brighton (1-0) lors de la 6e journée de Ligue Europa et disputera donc les barrages. Dans Débat Foot Marseille, notre invité Jalile Zeroual a fustigé le comportement de Pierre-Emerick Aubameyang, qu’il a jugé absent des débats lors de cette rencontre.

Dans notre émission Débat Foot Marseille, notre invité Jalile Zeroual est revenu sur la défaite de l’OM à Brighton (1-0) lors de la 6e journée de Ligue Europa. La coach sportif n’a guère apprécié le comportement de Pierre-Emerick Aubameyang sur ses derniers matchs et l’a jugé absent des débats lors de cette rencontre.

« Aubameyang s’est senti bon. Je n’ai pas aimé sa façon de célébrer ses buts alors que les 3/4 sont des pénaltys »

« C’est dans ces matchs là qu’on a besoin de leaders et là par contre on t’as pas vu… » #OM #TeamOM pic.twitter.com/P6xtF945z0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2023

« Je ne suis pas d’accord pour dire que l’on a une équipe faible. Normalement, avec des grilles de salaires aussi hautes, on se doit de performer. Lorsque l’on prend des mecs qui gagnent 500 000 euros par mois et qu’ils marquent, on dirait qu’ils ont sauvé le monde alors que c’est normal, a affirmé Zeroual. Aubameyang s’est senti bon sur certains matchs. Je n’ai pas aimé sa façon de célébrer ses buts alors que les 3/4 sont des pénaltys. Tu es payé cher, alors marque, souris et bosse. Montre nous que tu es là pour mouiller le maillot. Malheureusement, il était absent face à Brighton. Et comme il a pu dire, c’est dans ce genre de matchs que l’on a besoin d’un leader« , a-t-il ajouté.

