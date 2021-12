On connaît la jauge pour Chauvigny – OM

L’Olympique de Marseille affrontera l’US Chauvigny (N3) pour le compte des 16e de finale de coupe de France dimanche à 21h. 8.000 personnes pourront être présentes pour assister à la rencontre.

La reprise approche. L’Olympique de Marseille affrontera l’US Chauvigny pour le compte des seizièmes de finale de la coupe de France. Après s’être imposé face à l’ES Cannet-Rocheville sur le score de 4 buts à 1 le 19 décembre dernier, c’est donc un nouveau pensionnaire de National 3 qui fera face à l’OM ce dimanche à 21h.

Située près de Poitiers, cette commune de 7.000 habitants affrontera l’OM pour la première fois de son histoire. En 32e de finale, l’US Chauvigny s’est imposé 2-1 et a éliminé l’équipe de Chartres (National 2), dirigée par l’ancien buteur olympien, Jean-Pierre Papin. Plus tôt dans la compétition, les amateurs étaient même parvenus à se défaire du Havre (Ligue 2) au terme d’une séance de tirs aux buts.

8.000 personnes assisteront à Chauvigny – OM

Alors que le stade de Chauvigny n’est pas homologué pour accueillir une telle rencontre, c’est le stade municipal de Beaublanc à Limoges qui recevra les Olympiens. L’enceinte de 13.000 spectateurs n’est pas inconnue pour les joueurs phocéens. En effet, en janvier 2020, l’équipe entraînée par André Villas-Boas s’était imposée aux tirs au but face à Trélissac sur cette pelouse.

Toutefois, suite aux annonces gouvernementales et la remise en place des jauges dans les stades, la préfète de la Haute-Vienne a annoncé à travers un communiqué qu’une jauge de 8.000 personnes a été fixée pour la rencontre entre Chauvigny et l’OM dimanche soir.

« En Haute-Vienne, plus de 4500 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été détectés entre le 1er et le 28 décembre 2021 : c’est le 2e mois le plus fort depuis le début de la crise sanitaire. À ce jour, 59 personnes sont toujours hospitalisées, dont 15 en réanimation. Avec l’arrivée du variant Omicron dans le département, il convient de maintenir une vigilance collective constante. Dans ces conditions, afin de garantir le respect des gestes barrières et la distanciation physique, la préfecture de la Haute-Vienne, la ville de Limoges, les clubs de Chauvigny et de l’OM et la ligue, ont en concertation et en responsabilité, travaillé pour veiller aux meilleures conditions sanitaires et permettre à 8000 spectateurs d’assister au match de la Coupe de France de football opposant l’U.S. Chauvigny à l’Olympique de Marseille, qui aura lieu ce dimanche 2 janvier à 21h00 au stade de Beaublanc. Un arrêté préfectoral viendra préciser cette disposition. Le port du masque sera obligatoire et le public ne pourra se restaurer dans l’enceinte du stade ; les buvettes seront fermées avant et durant le match. » Préfète de la Haute-Vienne – Source : Communiqué (30/12/2021)