Onana est à Marseille, Auba sauve les Marseillais, Gattuso reconnaît des faiblesses… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Onana est à Marseille, Auba sauve les Marseillais, Gattuso reconnaît des faiblesses…

Thionville – OM (0-1): « On aurait pu être plus brillant » reconnaît Gattuso

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 à Metz face à Thionville grâce à une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang (62e). Gennaro Gattuso retient avant tout la qualification, même si son équipe aurait pu être plus « brillante ».

« On pouvait beaucoup mieux faire »

« L’important était de se qualifier après les difficultés durant ce match, il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes pour la première fois de leur carrière. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon mais on prend cette victoire, on aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours », a confié Gattuso.

Mercato OM : La première recrue est arrivée à Marseille !

L’Olympique de Marseille devrait officialiser sa première recrue ce lundi après la visite médicale passée. Le milieu de terrain Jean Onana est arrivé à Marseille !

Annoncé comme étant la première recrue hivernale de l‘Olympique de Marseille, Jean Onana débarque ce dimanche soir à Marseille. Le milieu de terrain devrait passer sa visite médicale ce lundi et donc être officialisé dans la foulée.

Gattuso cible ses besoins

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Le coach attend des recrues à plusieurs postes : « Au niveau numérique, à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Après au niveau des attaquants, défenseurs, on peut gérer. Mais s’il y a un problème au milieu, on sera en difficulté. C’est le secteur où on a le plus de problèmeOn doit bien réfléchir. On doit trouver une alternative à Lodi s’il n’est pas disponible. On verra ce que nous offre le mercato. Après 5/6 matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, on risque de se trouver avec 28 joueurs. Je n’aime pas gérer autant de joueurs. Il faut aussi des ventes. Je veux que ce soit des joueurs qui viennent ici avec envie. L’envie de lutter, jouer. Je préfère attendre que de prendre des joueurs sur lesquels je ne peux pas compter, qui ne correspondent pas. On cherche un profil d’un joueur qui connaît la France, la Ligue 1, qui connait la langue aussi. On n’a pas le temps de prendre quelqu’un qui n’est pas prêt. On recherche quelqu’un qui puisse jouer rapidement. »

Thionville – OM (0-1) : Aubameyang envoie Marseille en 16e !

L’Olympique de Marseille s’impose face à l’US Thionville (0-1) ce dimanche à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Les marseillais ont arraché la victoire en seconde période grâce à un but de Aubameyang.

Thionville 0 1 OM 61 Aubameyang

Le onze de l’OM face au Thionville :

Blanco – Meité, Gigot (cap), Balerdi – Murillo, Kondogbia, Veretout, Lodi – Nadir, Aubameyang, Vitinha

