Opération pour Pogba, une piste enterrée et un club italien double Longoria… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Opération pour Pogba, une piste enterrée et un club italien double Longoria…

Annoncé dans le viseur de l’OM avec insistance ces dernières semaines, Nicolo Fagioli devrait finalement rejoindre un autre club italien cet hiver !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer cet hiver. Depuis plusieurs semaines, le nom de Nicolo Fagioli est revenu avec insistance. Cependant, d’après les informations de la Gazzetta, le milieu de terrain de la Juventus devrait rejoindre le Napoli cet hiver.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Les gros regrets de Bafé Gomis

Le fantasme de l’arrivée de Paul Pogba continue à l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média italien EuropaCalcio, la direction marseillaise aurait bien pris contact avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver. Roberto De Zerbi aimerait associer l’ancien joueur de la Juventus avec Adrien Rabiot.

A LIRE AUSSI : Mercato : Gomis révèle ce qui était différent à l’OM

Invité dans l’émission l’After Foot, le dirigeant de l’OM Medhi Benatia a de nouveau évoqué le dossier Paul Pogba :

« Adri (Rabiot) en a parlé parce qu’on l’a interrogé là-dessus, il est bien éduqué donc il a répondu. Ils sont proches avec Paul. Ils ont un très beau rapport, ils ont gagné ensemble. Il a dit que c’était un top joueur. Ca ne m’a pas dérangé. Au contraire, si on m’avait posé la question, j’aurais aussi mis en avant un coéquipier. (…) Est-ce qu’il peut venir cet hiver ? Aujourd’hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu. Paul sait le respect que je lui porte et l’affection. Au delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l’a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil. Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre 6 mois ? » a déclaré le dirigeant marseillais sur les ondes de RMC.

Cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille pour le mercato d’hiver, ce joueur de la Juventus devrait finalement rejoindre un club espagnol.

L’OM s’est positionné pour récupérer le milieu de terrain Arthur Melo, en manque de temps de jeu à la Juventus et qui cherche un nouveau défi. Seulement, le Brésilien intéresse également d’autres clubs comme le Real Betis Séville. D’après le journaliste italien Nicolo Schira, le milieu a donné son autorisation pour rejoindre le club de Liga. La Juve tente de récupérer le Brésilien en prêt avec OA d’environ 12M€.

A LIRE AUSSI : Mercato : l’OM a tranché pour ce défenseur, les conditions de départ sont connues !

Talks in progress between #RealBetis and #Juventus for #Arthur Melo, who has given his availability to join #Betis. #Juve are pushing for a loan with the option to buy (around 12M). Betis are structuring the possible deal on a 4-years contract. #Valencia at the window. #transfers https://t.co/Qu5jWXCQXd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2024