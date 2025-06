Ortiz, Asprilla, Lucas, Estrosi… Les bons plans mercato de la semaine !

FCMarseille vous propose un récapitulatif de ses bons plans mercato ! Au programme cette semaine : Ortiz, Asprilla, Lucas et Estrosi !

Bon plan mercato OM : Ortiz, un défenseur central rugueux et expérimenté !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un défenseur centrale Brésilien !

Avec de nombreux départs dans le secteur défensif, l’Olympique de Marseille va devoir recruter des centraux de qualité et adaptés au système de jeu de Roberto De Zerbi.

Léo Ortiz, défenseur expérimenté brésilien, pourrait être une solution correspondant aux critères de Roberto De Zerbi pour venir remplacer les possibles départs de Luiz Felipe ou bien d’un Cornelius, par exemple. Cette option est en tout cas potentiellement réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football brésilien.

Qui est Léo Ortiz ?

Défenseur central brésilien évoluant dans le championnat brésilien, plus précisément dans le club de Flamengo où il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues. Il mesure 1m85, sa valeur est estimée à 13 millions d’euros sur Transfermarkt. Il est sous contrat avec Flamengo jusqu’en 2028. Sélectionné pour les deux matchs face à l’Équateur et au Paraguay.

Un joueur d expérience remplie de nombreuse qualités pour combler la défense de L OM ?

Notre confrère Dominique Baillif a tenu à nous parler de Léo Ortiz et à nous décrire le profil du joueur : « L’année dernière, Léo Ortiz a rejoint Flamengo en provenance de Red Bull Bragantino et s’est rapidement imposé comme un véritable pilier de l’équipe. Bien qu’il ne soit pas le joueur le plus élégant, il brille par son efficacité et sa solidité. Rugueux, à l’aise balle au pied et capable de réaliser des relances intéressantes, il apporte beaucoup de sérénité et de calme à la défense.

Pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue des champions, aura besoin d’un joueur de ce profil pour stabiliser sa défense. Ce défenseur de 29 ans, doté d’une grande expérience au Brésil, vient d’être convoqué en sélection brésilienne pour les deux prochains matchs. Selon moi, il a les épaules pour relever le défi de l’Europe, supporter la pression et répondre aux exigences de Roberto De Zerbi ainsi qu’aux attentes des supporters marseillais, tout en assumant un rôle de leader. En termes de transfert, son prix pourrait osciller entre 15 et 20 millions d’euros. »

Bon Plan Mercato OM : Yaser Asprilla, un jeune ailier colombien pour dynamiser l’attaque !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif mais pour autant le poste d’ailier gauche doit être renforcée suite au départ de Luis Henrique. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un ailier colombien !

Avec l’envie aussi de renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille devra se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM aura besoin de joueurs polyvalents et dynamiques, capables de s’adapter au système de jeu offensif et exigeant de Roberto De Zerbi, notamment sur les ailes ou en position de meneur de jeu.

Yaser Asprilla, jeune ailier colombien évoluant à Girone, pourrait être une solution idéale pour apporter de la créativité et de la polyvalence à l’attaque marseillaise. Ce profil correspond aux attentes tactiques de De Zerbi et semble être une option réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Pierre Gerbeaud.

Qui est Yaser Asprilla ?

Yaser Asprilla est un ailier gauche colombien de 21 ans, également capable de jouer en meneur de jeu (n°10) ou sur l’aile droite. Actuellement sous contrat avec Girone jusqu’en 2030, il mesure 1m76 et sa valeur est estimée à environ 15 millions d’euros sur Transfermarkt. En 2024-2025, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues avec Girone, marquant 3 buts et délivrant 1 passes décisives.

Un jeune talent polyvalent pour dynamiser l’attaque de l’OM ?

Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sud-américain, nous partage son analyse du profil de Yaser Asprilla : « Arrivé très jeune dans le monde du football en Colombie, Yaser Asprilla est issu de l’un des meilleurs centres de formation du pays. Cette saison, il dispute sa première année complète en Espagne avec Gérone. Son manque de statistiques s’explique par le fait qu’il évolue dans une équipe qui a terminé 15e du championnat. Capable d’occuper les trois postes offensifs d’un 4-2-3-1, ce joueur de petit gabarit se distingue par une excellente vision du jeu, une grande habileté dans les changements d’orientation et une redoutable efficacité en un-contre-un grâce à son bon pied gauche.

Défensivement, il fournit de vrais efforts et se bat pour récupérer chaque ballon, ce qui est un atout important. Par rapport à un joueur comme Mason Greenwood, qui a parfois eu du mal à s’imposer à l’OM, Asprilla se démarque par sa technique au-dessus de la moyenne. C’est un pari avec une grosse marge de progression. Ses statistiques peuvent encore s’améliorer, et physiquement, bien qu’il ait du mal pour l’instant, il a le potentiel pour gagner en masse musculaire. Il possède également une excellente qualité de finition.

Pour moi, c’est un joueur à tenter. Son transfert pourrait coûter entre 25 et 30 millions d’euros. Il rappelle le pari tenté par l’OM l’an dernier avec Iliman Ndiaye, un joueur capable de progresser énormément sous les ordres de Roberto De Zerbi. »

Bon Plan Mercato OM : Ayrton Lucas, un latéral gauche brésilien pour renforcer la défense !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un latéral gauche brésilien…

Avec de nombreux ajustements à prévoir dans le secteur défensif, l’Olympique de Marseille devra se montrer actif sur le marché des transferts cet été pour renforcer sa ligne arrière. Le club phocéen, qualifié pour la Ligue des champions, aura besoin de joueurs capables de s’adapter au style de jeu exigeant de Roberto De Zerbi, notamment sur les flancs défensifs.

Ayrton Lucas, latéral gauche brésilien évoluant à Flamengo, pourrait être une solution idéale pour pallier un éventuel départ ou renforcer le couloir gauche de la défense marseillaise. Ce profil correspond potentiellement aux attentes tactiques de De Zerbi et semble réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football brésilien.

Qui est Ayrton Lucas ?

Ayrton Lucas est un latéral gauche brésilien de 27 ans, actuellement sous contrat avec Flamengo jusqu’en 2027. Mesurant 1m80, il est estimé à environ 7 millions d’euros sur Transfermarkt. En 2024, il a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues avec Flamengo, inscrivant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. Formé à Fluminense, il a également évolué en Europe avec le Spartak Moscou (2018-2022) avant de rejoindre Flamengo. Il a été convoqué en sélection brésilienne pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 face à l’Équateur et au Paraguay en septembre 2024.

Un latéral moderne pour répondre aux besoins de l’OM ?

Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous partage son analyse du profil d’Ayrton Lucas : « Pour le poste de piston gauche, je pense qu’Ayrton Lucas pourrait être une option intéressante. Sa particularité est qu’il n’est pas titulaire à Flamengo, où il est en concurrence avec Alex Sandro, ancien défenseur gauche de la Juventus. La saison dernière, Ayrton était titulaire, mais il a progressivement perdu sa place. Cela dit, lorsqu’il a eu l’occasion de jouer, il a toujours répondu présent.

C’est un joueur qui, par sa qualité dans le couloir gauche, pourrait représenter une bonne option pour l’OM, notamment par rapport à un Quentin Merlin, encore un peu jeune. Offensivement, Ayrton me semble plus performant, en particulier dans la dernière passe, et défensivement, il est assez solide à ce poste de latéral gauche. Il pourrait ainsi apporter un vrai plus à la défense marseillaise.

Ayrton Lucas a déjà connu une expérience en Europe, à Moscou, qui s’est avérée compliquée. Cependant, depuis son retour au Brésil, il a retrouvé un bon niveau et a même été sélectionné avec l’équipe nationale brésilienne il y a deux ans. À mon avis, il pourrait quitter Flamengo pour rejoindre un club où il aurait l’opportunité d’être titulaire.»

Bon Plan Mercato OM : Marinone Estrosi, un ailier colombien explosif !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif mais aussi sur les flancs de l’attaque. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un ailier droit colombien de 20 ans.

Face à la nécessité de renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille devra se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM aura besoin de joueurs polyvalents, capables d’apporter de la percussion et de s’intégrer au système de jeu offensif de Roberto De Zerbi, notamment sur les ailes.

Marinone Estrosi, jeune ailier colombien évoluant à l’Atlético Nacional et partiellement au Columbus Crew, pourrait être une solution idéale pour dynamiser les couloirs marseillais, que ce soit à droite ou à gauche. Ce profil prometteur correspond aux attentes tactiques de De Zerbi et représente une option financièrement accessible pour l’OM. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football sud-américain.

Qui est Marinone Estrosi ?

Marinone Estrosi est un ailier droit colombien de 20 ans, également capable de jouer sur le flanc gauche grâce à sa polyvalence. Droitier, il mesure environ 1m78 et sa valeur marchande est estimée entre 5 et 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Sous contrat avec l’Atlético Nacional (et partiellement détenu par le Columbus Crew en MLS), il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues en 2024, marquant 5 buts et délivrant 6 passes décisives. Champion avec l’Atlético Nacional, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable la saison dernière et a récemment fait ses débuts avec l’équipe nationale de Colombie.

Un ailier explosif pour booster l’attaque de l’OM ?

Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sud-américain,“Marinone Estrosi est un joueur très prometteur, particulièrement efficace dans le couloir droit lors des phases offensives. Ce jeune droitier, encore en pleine évolution, pourrait parfaitement s’adapter à un rôle dans le couloir gauche. Il a récemment fait ses débuts avec l’équipe A en Colombie, où il a véritablement explosé la saison dernière.

Champion avec l’Atlético Nacional, il appartient en partie à ce club et en partie au Columbus Crew. Sa valeur marchande est estimée entre 5 et 8 millions d’euros, ce qui en fait une option intéressante pour un poste de doublure. Estrosi est un joueur explosif dans son couloir, doté d’une excellente qualité de dribble. Il peut éliminer ses adversaires grâce à sa technique ou par ses accélérations fulgurantes. De plus, il se connecte bien avec ses coéquipiers, comme il l’a démontré à l’Atlético Nacional aux côtés d’Alfredo Morelos, avec qui il combine efficacement.

Ce qui distingue Estrosi, c’est aussi sa mentalité. La pression ne l’effraie pas, bien au contraire : il s’en nourrit. Doté d’un fort caractère et d’un orgueil marqué, il n’hésite pas à chambrer ses adversaires, un peu à la manière de Maupay. Ce profil apporterait une réelle plus-value en cours de match, que ce soit pour suppléer des joueurs comme Greenwood ou Rowe. Estrosi a déjà prouvé qu’il pouvait performer au plus haut niveau, notamment en Libertadores, où il a marqué cette saison.

En plus de ses qualités techniques, il est capable de fournir des efforts défensifs. À un tarif abordable, tant en termes de transfert que de salaire, il représente une option fiable et prometteuse. Pour moi, c’est un profil à privilégier pour renforcer l’effectif avec un joueur capable d’apporter un gros impact.”