OM : Deux cadres sous la menace d’une suspension !

L’Olympique de Marseille affronte le PAOK Salonique ce soir en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. En cas de carton jaune reçu ce soir, Mattéo Guendouzi et William Saliba manqueraient la demi-finale aller de la compétition.

C’est ce soir. L’Olympique de Marseille s’apprête à écrire l’une des nouvelles pages de son histoire européenne. Les Olympiens se déplacent sur la pelouse du PAOK Salonique à 21h pour disputer le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Au match aller, les joueurs de l’OM s’étaient imposés 2-1 grâce à des buts de Gerson et de Dimitri Payet. Ce soir, ils auront à coeur de réitérer une bonne performance pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

Par ailleurs, Jorge Sampaoli devra faire face à de nombreuses absences ce soir. Déjà suspendu, le technicien argentin ne pourra pas compter sur Gerson, Boubacar Kamara et Cheikh Bamba Dieng, tous les trois suspendus après avoir reçu un carton jaune jeudi dernier. Toutefois, il ne pourra pas non plus compter sur Arkadiusz Milik, Konrad de la Fuente et Léonardo Balerdi, blessés. Reste donc à savoir quel sera le onze de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre.

Guendouzi et Saliba sous la menace d’une suspension

Une chose est sûre, les joueurs de l’OM donneront tout ce soir pour obtenir cette qualification en demi-finale. Toutefois, certains joueurs devront se montrer plus vigilants que d’autres dans leurs interventions défensives. En effet, William Saliba et Mattéo Guendouzi sont tous les deux sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune reçu ce soir face à l’équipe grecque.

En cas d’avertissement, les deux joueurs passés par les Gunners manqueraient donc l’éventuelle demi-finale face au Feyenoord ou au Slavia Prague à l’extérieur. Nul doute que William Saliba et Mattéo Guendouzi soient au courant de cette information et qu’ils tenteront d’y échapper.

Caleta-Car peut jouer demain

Jorge Desio a fait le point sur le groupe en conférence de presse hier soir, il a confirmé que le staff médical n’avait pas validé la participation de Milik pour cette rencontre. Par contre, Bakambu sera disponible et Caleta Car, absent face à Montpellier devrait être titulaire !

« Cédric (Bakambu) avait reçu un coup mais il va beaucoup mieux. Milik est toujours retenu par sa blessure contractée avec sa sélection. Sa blessure évolue favorablement mais le staff médical pensait qu’il n’était pas encore prêt. Caleta-Car peut jouer demain. Comment préparer ce match ? Un par un, d’abord le PAOK. Et non Milik n’a pas pu voyager avec nous, d’autres sont suspendus. Mais ceux qui sont venus avec nous sont tous des bons joueurs. » Jorge Desio – source : FCMarseille / Conférence de presse (13/04/2022)