Pogba vraie piste? Le départ de Meité se précise, 2 marseillais mis en avant par L’Equipe… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Pogba vraie piste? Le départ de Meité se précise, 2 marseillais mis en avant par L’Equipe…

Mercato : L’OM passe vraiment à l’action pour Paul Pogba?

D’après les informations du média italien EuropaCalcio, l’Olympique de Marseille a bien entamé des discussions avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver.

Le fantasme de l’arrivée de Paul Pogba continue à l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média italien EuropaCalcio, la direction marseillaise aurait bien pris contact avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver. Roberto De Zerbi aimerait associer l’ancien joueur de la Juventus avec Adrien Rabiot.

Mercato OM : Benatia joue carte sur table sur le dossier Pogba !

Invité dans l’émission l’After Foot, le dirigeant de l’OM Medhi Benatia a de nouveau évoqué le dossier Paul Pogba :

« Adri (Rabiot) en a parlé parce qu’on l’a interrogé là-dessus, il est bien éduqué donc il a répondu. Ils sont proches avec Paul. Ils ont un très beau rapport, ils ont gagné ensemble. Il a dit que c’était un top joueur. Ca ne m’a pas dérangé. Au contraire, si on m’avait posé la question, j’aurais aussi mis en avant un coéquipier. (…) Est-ce qu’il peut venir cet hiver ? Aujourd’hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu. Paul sait le respect que je lui porte et l’affection. Au delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l’a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil. Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre 6 mois ? » a déclaré le dirigeant marseillais sur les ondes de RMC.

Mercato : l’OM a tranché pour ce défenseur, les conditions de départ sont connues !

L’Olympique de Marseille souhaite se séparer de Bamo Meïté cet hiver. D’après Foot Mercato, le club marseillais a tranché pour ses conditions de départ.

Le mercato d’hiver de l’Olympique de Marseille devrait s’activer dans le sens des départs avec quelques joueurs en manque de temps de jeu. D’après les informations de Foot Mercato, le club olympien aurait tranché pour Bamo Meïté et souhaiterait un prêt avec option d’achat voire un transfert sec. Peu utilisé par Roberto De Zerbi, il ne semble pas entré dans les plans du coach.

❗️L’OM veut un prêt avec OA obligatoire ou un transfert sec pour Meïté cet hiver. [🥇 @footmercato] pic.twitter.com/ielUIQ0VZB — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 25, 2024

Mercato OM : Une porte de sortie en prêt pour Bamo Meité !

Le défenseur central de 23 ans, qui n’a joué que trois matchs en Ligue 1 cette saison, semble de plus en plus éloigné des plans de Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais. Avec une telle concurrence dans la défense de l’OM, l’ancien Lorientais pourrait envisager un prêt pour relancer sa carrière et retrouver davantage de temps de jeu. Une option se dessine en Ligue 1, où Montpellier semble intéressé par son profil pour renforcer son secteur défensif.

Deux postes ciblés par le #MHSC pour se renforcer cet hiver et une priorité nommée Bamo Meïté (OM) selon @lequipe ! L’arrivée du Marseillais en prêt aurait de meilleures chances d’aboutir qu’à l’automne dernier.#teamMHSC 🔷️🔶️https://t.co/u8q0PeOK6e — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 20, 2024

D’après L’Équipe, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du MHSC, aurait un faible pour Bamo Meïté. Ce dernier l’a côtoyé à la fin de la saison dernière à l’OM, où Gasset avait pris en charge l’équipe en tant qu’intérimaire après le départ de Gennaro Gattuso. Ce passage en terres marseillaises a permis à Meïté de bénéficier d’une certaine confiance de la part de l’entraîneur, ce qui a sûrement contribué à sa bonne relation avec lui. Aujourd’hui, Gasset, en quête de renforts pour son équipe du MHSC, verrait en Meïté un joueur capable d’apporter de la solidité à la défense montpelliéraine.

OM : Deux joueurs marseillais mis en avant par L’Equipe !

Dans son onze type du début de saison, le journal L’Equipe a mis en avant deux joueurs de l’Olympique de Marseille : Pierre-Emile Hojbjerg et Geronimo Rulli !

Le début de saison de l’Olympique de Marseille est de très haut niveau malgré quelques difficultés et accrocs. Le jeu de De Zerbi a mis du temps à se mettre en place mais c’est maintenant un peu plus le cas, notamment avec un milieu de terrain de haut niveau. L’Equipe a posté un onze type de ce début de saison avec Hojbjerg et Geronimo Rulli dans les buts.

🚨Geronimo Rulli et Pierre-Emile Hojbjerg figurent dans l’équipe type de la première partie de saison de Ligue 1 ! [@lequipe] pic.twitter.com/qb93BHjRDF — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 25, 2024

Les points forts de Rulli décortiqués par un spécialiste !

Dans des propos confiés à la Provence, Alain Casanova considère Gerónimo Rulli comme un « gardien complet ». Il explique que l’Argentin, plus mature qu’à ses débuts à Montpellier, a su développer une stabilité impressionnante. « Il est désormais plus mature », affirme Casanova. L’évolution de Rulli a été marquée par des expériences enrichissantes, notamment à l’Ajax, où il a gagné en régularité. Aujourd’hui, il incarne un gardien fiable, capable de répondre présent lors des moments clés, assurant ainsi une grande solidité pour l’OM. « Un gardien complet, qui est désormais plus mature que lors de son passage à Montpellier. Je le suivais quand il était en Espagne et j’ai l’impression qu’il est sur la lignée de sa saison à l’Ajax. »

Rulli, calme et stabilité

Ce qui distingue particulièrement Rulli des autres gardiens argentins, comme Emiliano « Dibu » Martínez, c’est son calme. Casanova loue sa capacité à rester « posé » et « stable », même dans les moments les plus intenses. Cette sérénité lui permet de rester concentré et de prendre les bonnes décisions dans des situations de pression, ce qui en fait un atout précieux pour l’Olympique de Marseille.

Proactivité et lecture de Jeu

L’un des points forts de Rulli est sa lecture du jeu. Casanova souligne que le gardien est « présent dans le dos de sa défense » et qu’il fait preuve d’une grande « proactivité ». Il anticipe les situations et prend des initiatives pour organiser le jeu et protéger son équipe. Cette capacité à lire le jeu et à intervenir au bon moment fait de lui un élément essentiel dans le système défensif de l’OM.

Une concentration inébranlable

Casanova met également en avant la concentration de Rulli, qui reste au sommet de son jeu tout au long des matchs. « Il n’a pas de temps faibles », souligne-t-il. Cette attention constante permet à Rulli de réaliser des arrêts décisifs et de maintenir une solidité dans les buts.

Conclusion

Pour Casanova, Gerónimo Rulli est l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, grâce à sa régularité, son calme et sa concentration. Il incarne une sécurité précieuse pour l’OM et s’affirme comme un pilier essentiel pour les ambitions du club, tant en Ligue 1 qu’en Europe.