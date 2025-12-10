Polémique en Belgique, Rulli dans le dur, et Mercato… Les 3 infos OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 10 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – La VAR au cœur de la polémique en Belgique

La victoire 3-2 de l’OM face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions ne passe pas en Belgique. Plus que le scénario d’un match spectaculaire, c’est l’arbitrage jugé favorable à l’OM et l’usage répété de la VAR qui cristallisent aujourd’hui la colère des supporters et des observateurs belges. À Bruxelles, ce succès marseillais est perçu comme un tournant injuste, tant les décisions arbitrales ont pesé lourdement sur l’issue de la rencontre.

L’Union Saint-Gilloise pensait avoir réussi un exploit européen en revenant à hauteur de Marseille à deux reprises. Mais deux buts ont été annulés après intervention de la VAR, pour des situations de hors-jeu qualifiées de « millimétrées » par la presse belge. Ces décisions ont profondément modifié la dynamique du match, laissant un sentiment de frustration grandissant dans le camp belge, qui estime que l’esprit du jeu a été sacrifié au profit d’une interprétation ultra-stricte du règlement.

Au poil de talon… pic.twitter.com/YzCkPIVecO — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) December 10, 2025

Le média belge DHnet a résumé ce sentiment d’injustice en écrivant : « Comme ce but du 3-3, annulé par deux fois ; d’abord pour un hors-jeu de Mac Allister ; puis un autre, d’une épaule, de David. L’Union a cru par deux fois avoir remonté un handicap de deux buts. Mais le VAR, technologie implacable et froide, annulait ces espoirs de remontada ». Cette lecture est largement partagée dans la presse et parmi les supporters locaux, qui évoquent un match « confisqué ».

Depuis le coup de sifflet final, la VAR est au centre des débats en Belgique. Les décisions prises lors de ce match entre l’OM et l’Union Saint-Gilloise sont vues comme le symbole d’un football moderne où la technologie prend le pas sur l’émotion. Plusieurs situations ont été décortiquées image par image, nourrissant l’idée d’un arbitrage favorable à l’OM, même si les décisions sont officiellement conformes au règlement.

Kevin Mac Allister n’a pas caché sa frustration après la rencontre, déclarant : « On aurait pu marquer à deux reprises mais le VAR en a décidé autrement […] Cela s’est joué pour un millimètre ». Une réaction mesurée qui traduit néanmoins le malaise profond vécu par les joueurs belges, persuadés d’avoir livré une prestation suffisante pour obtenir au moins un point.

L’entraîneur David Hubert a lui aussi exprimé son incompréhension, tout en saluant la performance de ses joueurs : « On s’est créé assez d’occasions pour prendre un point […] à quelques millimètres près on l’aurait pris ». Dans les tribunes du Lotto Park, les huées ont accompagné la sortie du corps arbitral, témoignant d’une fracture émotionnelle entre le public belge et l’issue de ce match.

Si l’OM repart avec une victoire précieuse au tableau d’affichage, la polémique autour de l’arbitrage et de la VAR laisse des traces durables en Belgique. Un débat qui relance, une fois de plus, la question de la place de la technologie dans le football européen et de son impact sur la perception de l’équité sportive.

2 – Mercato OM : “J’étais tout proche de signer à Marseille”

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Benoît Costil a dévoilé une anecdote surprenante sur sa carrière : il était à deux doigts de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2015.



« Je n’ai rien contre le PSG et j’ai même un petit plus pour l’OM… J’étais proche de signer à Marseille. Steve Mandanda devait partir, finalement il n’est pas parti au dernier moment et ça ne s’est pas fait. La tuile… », raconte le gardien français.

À l’époque, l’OM cherchait un successeur potentiel à Mandanda, annoncé sur le départ. Costil faisait partie des priorités du club et un accord semblait proche. Mais le retournement de situation du capitaine marseillais a tout fait capoter. Résultat : Mandanda reste, et Costil voit la porte se refermer.

Une occasion manquée pour le portier, qui aurait pu devenir le numéro un du club phocéen et changer le cours de sa carrière.

A lire aussi : OM : Ce qui inquiète Foued Kadir malgré la victoire en Ligue des Champions !

3 – Prestation contrastée de Rulli, les notes !

L’OM s’est imposé 3-2 face à l’Union Saint-Gilloise mardi en Ligue des Champions. Une victoire importante mais qui s’est joué à peu de choses tant les Marseilalis ont souffert en fin de rencontre. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Bruxelles.

L’Olympique de Marseille a vécu une entame de match compliquée au Lotto Park, en étant surpris dès la 5e minute par l’ouverture du score d’Anan Khalaili pour l’Union Saint-Gilloise. Après ce coup de froid, les Marseillais ont progressivement pris le contrôle du ballon et imposé un rythme plus élevé. À la 15e minute, Igor Paixão a remis les deux équipes à égalité en suivant une frappe repoussée d’Aubameyang. Le match s’est alors équilibré, mais la vivacité offensive marseillaise a fait la différence. À la 41e minute, Mason Greenwood a permis à l’OM de passer devant après un une-deux avec Aubameyang et un tir tendu. Juste avant la pause, Marseille avait inversé la dynamique et rejoint les vestiaires avec l’avantage au score, après avoir mieux géré les temps faibles et exploité les espaces laissés par la défense belge.

L’OM s’est fait peur !

En seconde période, l’OM a confirmé ses bonnes intentions en accentuant la pression, et Mason Greenwood a inscrit un troisième but à la 58e minute après une action collective impliquant O’Riley et Aubameyang. Ce but semblait mettre Marseille à l’abri, mais la réaction belge a été immédiate. À la 71e minute, Anan Khalaili a réduit l’écart après une sortie manquée de Gerónimo Rulli, relançant totalement le suspense. Dans le dernier quart d’heure, l’Union Saint-Gilloise a poussé très fort, croyant même égaliser à la 90e minute sur une tête de Promise David, finalement refusée pour hors-jeu. Les Marseillais ont alors tremblé jusqu’au bout, sauvés par une parade exceptionnelle de Rulli dans le temps additionnel. Malgré une fin de match sous haute tension, Marseille a conservé son avantage et signé une victoire précieuse, au terme d’une rencontre haletante.

A lire : OM : Djellit voit un jackpot à venir… et ironise sur la VAR !

La note de Geronimo Rulli : 5 / 10

L’arrêt héroïque de Geronimo Rulli pour sauver l’OM à la 94e minute 😱#USGOM | #UCL pic.twitter.com/IoYc1ysMWI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2025

Son appréciation