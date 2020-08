Premiers résultats tristounets de Ligue 1 et plus de matches à venir cet après-midi !

La Ligue 1 a repris ! Pas encore l’OM malheureusement ni le spectacle pour l’instant…

Le choc de cette première journée devait opposer l’OM à l’AS Saint-Étienne. Mais le Covid-19 a une nouvelle fois pertubé les plans de la Ligue. Avec cinq cas suspectés dans le clan marseillais, cette rencontre a été reportée au 17 septembre.

De ce fait, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont ouvert le bal, en recevant leurs voisins du FC Nantes. Et le résultat est sans appel (et fut sans spectacle) : 0-0, partage des points.

Hier, lors de l’affiche Lille-Rennes, les Dogues pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score, par l’intermédiaire de Jonathan Bamba, à la 40e minute, après une expulsion bretonne (Boey) cinq minutes plus tôt. Mais Damien Da Silva a remis les deux équipes à égalité, à un quart d’heure du terme de la rencontre (Mandava a été exclu pour le LOSC à la 43e). Un peu plus tôt, samedi après-midi, Angers s’était imposé à Dijon, 1-0, et a donc temporairement pris les commandes de la Ligue 1.

L’ASM, Nice et les promus font leur entrée ce dimanche

Ce dimanche, l’AS Monaco de Niko Kovac recevra le Stade Rémois (13h), formation surprise du championnat la saison passée, avec un classement final qui les a envoyé en Europa League.

À 15h, le FC Lorient porté par sa recrue phare en attaque, Adrian Grbic, accueillera pour son retour dans l’élite le Racing Club de Strasbourg.

Nîmes affrontera Brest.

Pour conclure la journée, l’OGC Nice et son recrutement pléthorique défiera le second promu, habitué de la Ligue 1, le RC Lens, à l’Allianz Riviera (17h).

À noter que, OL- Montpellier et PSG-Metz, initialement prévus ce weekend, sont reportés au 15 et 16 septembre prochain, au vu du parcours européen des deux formations. (les Parisiens jouent la finale de C1, face au Bayern, ce soir).

Résultats de cette 1ère journée

Vendredi 21 août

Bordeaux – Nantes : 0-0 (19 h)

Samedi 22 août

Dijon – Angers : 0-1 (17 h)

Lille – Rennes : 1-1 (21 h)

Programme de cette 1ere journée

Dimanche 23 août

Monaco – Reims (13 h)

Lorient – Strasbourg (15 h)

Nîmes – Brest (15 h)

Nice – Lens (17 h)

Matchs reportés de cette 1ère journée

Mardi 15 septembre

OL – Montpellier (21 h)

Mercredi 16 septembre

PSG – Metz (21 h)

Jeudi 17 septembre

OM – ASSE (21 h)