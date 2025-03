Prolongation officialisée, 5 absents plus Hojbjerg incertain face à Lens et Marseille dans le TOP20… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

Murillo signe jusqu’en 2028

L’Olympique de Marseille a annoncé la prolongation de contrat d’Amir Murillo jusqu’en 2028. Arrivé à l’OM à l’été 2023, le défenseur panaméen de 29 ans s’est imposé comme un élément clé de l’effectif.

Passé par Anderlecht (134 matchs, 14 buts, 17 passes décisives), Murillo a disputé 50 rencontres avec Marseille, inscrivant 4 buts et délivrant 4 passes décisives. Troisième joueur de champ le plus utilisé cette saison, il a notamment marqué lors du large succès 5-1 contre Saint-Étienne le 15 mars dernier.

Avec 81 sélections en équipe nationale du Panama, Murillo continue d’apporter son expérience et sa combativité au sein du groupe marseillais. Cette prolongation confirme la volonté du club de s’appuyer sur lui à long terme.

Harit et Murillo blessés ! Hojbjerg absent de l’entrainement !

L’Olympique de Marseille devra faire face à plusieurs absences de taille lors de son déplacement à Lens. Alors que l’équipe de Roberto De Zerbi cherche à enchaîner les bonnes performances, les blessures et les suspensions viennent compliquer la tâche du technicien italien.

Le principal absent est Amir Murillo, touché aux ischio-jambiers. Le latéral droit souffre d’une lésion à une cuisse et sera absent plusieurs semaines. Son forfait est un coup dur pour l’OM, qui perd un élément important dans son couloir droit.

Autre problème pour De Zerbi, la rechute d’Amine Harit. Le milieu offensif, qui enchaîne les soucis physiques cette saison, est de nouveau touché au mollet. Son indisponibilité représente un vrai casse-tête pour l’entraîneur marseillais, qui comptait sur son apport créatif pour dynamiser l’attaque olympienne. De plus Pierre Emile Hojbjerg était absent de l’entrainement ce vendredi…

En défense, le défenseur central Derek Cornelius sera suspendu pour cette rencontre. Kondogbia occupera le poste mais le coach n’aura pas énormément de solutions à ces postes défensifs.

Quelques notes positives toutefois : Faris Moumbagna et Robinio Vaz se rapprochent d’un retour progressif. Leur intégration dans le groupe pourrait offrir des solutions supplémentaires dans les prochaines semaines.

Face à Lens, une équipe solide et bien organisée, l’OM devra faire preuve de résilience et trouver des solutions pour pallier ces absences. Roberto De Zerbi devra sans doute revoir ses plans tactiques et s’appuyer sur son banc pour espérer un résultat positif au Stade Bollaert.

« Nous devons nous adapter et montrer que nous avons un groupe capable de répondre présent malgré les absences », pourrait être la devise du coach italien à l’approche de ce choc crucial pour les ambitions marseillaises en championnat.

L’OM dans le T20 européen des chiffres d’affaires 2024 !

L’Olympique de Marseille continue de progresser sur le plan économique. Selon une étude publiée par l’UEFA, le club phocéen figure parmi les 20 clubs ayant généré le plus de revenus en 2024.

Avec un chiffre d’affaires de 287 millions d’euros, l’OM se classe à la 20e place, aux côtés de formations anglaises comme West Ham et Aston Villa. Ce classement est dominé par le Real Madrid, qui affiche des recettes record de 1,07 milliard d’euros, suivi de Manchester City (854 millions) et du Paris Saint-Germain (808 millions). D’autres cadors européens comme Manchester United (771 millions) et le Bayern Munich (765 millions) complètent le top 5.

Pour l’OM, cette progression financière est notable. En 2014, le club ne générait que 132 millions d’euros, soit plus de deux fois moins qu’aujourd’hui. Cette augmentation reflète une gestion plus structurée et un renforcement de son attractivité commerciale, notamment grâce aux droits TV, au merchandising et aux revenus issus des compétitions européennes.

2 fois plus qu’en 2014 !

Si la Premier League reste le championnat le plus lucratif avec 7,1 milliards d’euros de revenus sur la saison 2023-2024, la Ligue 1 accuse un retard significatif avec 2,4 milliards d’euros. Néanmoins, la présence de l’OM dans ce classement confirme son statut de club majeur en France et son ambition de s’imposer durablement parmi les meilleures formations européennes.

Avec une stratégie économique en évolution constante et un projet sportif ambitieux, l’OM affiche une dynamique positive. Reste à voir si cette croissance financière se traduira par de nouveaux succès sur le terrain.