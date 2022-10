Propos insultants de Verratti envers les arbitres, états d’âme de Mbappé… Dernier match de L1 chaotique pour le PSG avant de recevoir l’OM !

L’Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de la saison hier en Ligue 1, à domicile face à l’AC Ajaccio. Le PSG, son adversaire le weekend prochain, n’a certes pas perdu mais a vécu une soirée compliqué sur la pelouse du stade de Reims…

Tout d’abord les hommes de Galtier n’ont pu faire mieux qu’un match nul, zéro à zéro, au terme des 90 minutes de jeu mais ils ont également dû se résoudre à l’expulsion de Sergio Ramos dès la 41ème minute de jeu.

Une expulsion qui a rendu furieux le milieu de terrain Marco Verratti qui a eu des mots très salés envers le corps arbitral.

Ça a chauffé dans le tunnel entre Marco Verratti, Kylian Mbappé et le 4ème arbitre durant la mi-temps suite à l’expulsion de Sergio Ramos 😡#SDRPSG pic.twitter.com/OpLz7VRJK3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

🚨 Marco Veratti à la pause aux arbitres : « Si l’arbitre fait exprès comme ça, ne ce n’est pas bien ! On travaille toute la semaine pour gagner. On se fait enc*ler comme ça ! 😡🤬 »#SDRPSG — BeFootball (@_BeFootball) October 8, 2022

On est d’accord, si Verratti joue dimanche contre l’OM, c’est une honte absolue hein ?! #JurisprudencePayet pic.twitter.com/b0WUoZSLa0 — La NicoTeam (@Nic0_OM) October 8, 2022

Le Pivot gang de Mbappé…

Ce n’est pas tout puisqu’après la rencontre, Kylian Mbappé a posté une story Instagram avec le hashtag #Pivotgang.

La dernière story Instagram de Kylian Mbappé. « Pivot gang » 👀 pic.twitter.com/1zL2xiVszR — Actu Foot (@ActuFoot_) October 8, 2022

Pour rappel, cela fait référence à l’une des dernières sorties médiatiques de l’attaquant parisien avec l’équipe de France. Il expliquait alors avoir plus de liberté avec les Bleus qu’avec le PSG où il devait évoluer en tant que pivot.

« Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud, ndlr) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent. Je suis très content du match d’aujourd’hui. » Kylian Mbappé – Source : RMC

Bonne ambiance… Tant mieux pour l’OM ?