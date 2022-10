Un deuxième absent important pour le PSG face à l’OM !

Si l’Olympique de Marseille a perdu des points en Ligue 1 avant de se rendre au Parc des Princes, le club parisien a lui aussi connu quelques mésaventures ce samedi sur la pelouse de Reims avant le choc du weekend prochain…

En effet, les hommes de Christophe Galtier n’ont pu faire mieux qu’un triste match nul, zéro à zéro, face au Stade de Reims ce samedi soir. En plus des deux points égarés, Sergio Ramos a été expulsé à la 41ème minute. Le défenseur espagnol a eu des mots avec Mr Pierre Gaillouste, l’arbitre de la rencontre qui n’a pas laissé passer ça et immédiatement dégainé un second jaune.

Que expulsão desnecessária do Sergio Ramos, sem condições pic.twitter.com/YXMseVf2hF — neymessi deprê (@neymessidepre) October 8, 2022





Conséquence immédiate, il sera suspendu pour la rencontre face à l’OM. Pour rappel, Nuno Mendes, arrière droit titulaire est également blessé et annoncé absent pour encore quelques semaines.

Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre – Galtier