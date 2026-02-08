Info Chrono
Accueil / OM Actualités / PSG – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?
OM Actualités

PSG – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM se déplace à Paris pour y affronter le PSG ce dimanche soir, le match compte pour la 21e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 2e de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit se relancer après le match nul concédé face au PFC samedi dernier, d’autant que Lens s’est imposé 3-1 samedi face à Rennes…

 

PSG – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Paris SG – OM aura lieu dimanche 8 février 2026 à 20h45.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

 

Comment voir PSG – OM en streaming ?

  • Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur Ligue 1+ !

 

