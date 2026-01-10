PSG-OM : le gros coup de gueule d’Eric Di Meco après le Trophée des champions !

Quatre jours après une lourde désillusion face à Nantes en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a affiché un tout autre visage contre le PSG lors du Trophée des champions, jeudi soir au Koweït. Une performance de haut niveau, conclue par une défaite cruelle aux tirs au but (2-2, 4-1 tab), qui laisse pourtant Eric Di Meco profondément agacé.

Intervenant ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC, l’ancien défenseur marseillais a pointé une irrégularité qu’il juge inacceptable.

A lire aussi : Mercato OM : Marseille veut ce jeune milieu coté à 15M€ ?

« Ce match doit servir, mais ça m’énerve »

Pour Eric Di Meco, le contenu du match face au PSG ne doit pas être éclipsé par le résultat :

« Il ne faut pas commenter que le résultat. Pendant 90 minutes, tu arrives à mettre la pression, de l’impact, à jouer, à marquer. Tu peux construire sur ce genre de matchs. »

Il souligne également la déception visible au sein du club, marquée par des joueurs en larmes après la perte du trophée, preuve selon lui de l’importance accordée à ce rendez-vous.

Une accusation claire : « Ils choisissent leurs matchs »

Mais c’est surtout l’écart de comportement entre le match contre Nantes et celui face au PSG qui provoque la colère de Di Meco :

« Ne m’expliquez pas qu’en quatre jours De Zerbi a fait un truc merveilleux. C’est le même dispositif tactique. La différence, c’est l’attitude. »

L’ancien international estime que les joueurs marseillais sont capables de hausser leur niveau uniquement lors des grands rendez-vous :

« Ils appuient sur le bouton ON/OFF quand ils veulent. Contre Nantes, tu marchais. Contre Paris, d’un coup, tu mets de la férocité. »

De Zerbi lucide après la défaite

Un constat que Roberto De Zerbi a lui-même en partie partagé après la rencontre. En conférence de presse, l’entraîneur italien a reconnu le contraste saisissant entre les deux matchs :

« On ne peut pas être l’équipe qui a perdu contre Nantes il y a quatre jours et celle de ce soir. On doit être comme ça tous les soirs. »

Malgré la frustration immense et une nouvelle occasion manquée de mettre fin à une disette de titres qui dure depuis 2012, ce PSG-OM laisse une certitude : l’OM a le niveau, mais doit désormais le montrer avec constance.

A lire aussi : Mercato OM : Marseille vise cette pépite sud-américaine ?