PSG – OM : Le onze marseillais avec Kondogbia et Gouiri !

Après un match complétement raté face à Nantes dimanche, l’OM affronte ce jeudi le PSG dans le cadre du trophée des Champions au Koweït. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match face à Paris ?!

Ce match face au PSG compte pour le trophée des Champions. L’OM devra faire sans Aguerd (CAN), Vermeeren et Nadir (suspendu). Pour le reste De Zerbi peut compter sur l’intégralité de son effectif…



Pavard plutôt que Murillo !

De Zerbi a choisi une défense à 3 avec Pavard, Balerdi et Medina ! Pour les côtés Weah et Emerson sont alignés. Au milieu, Hojbjerg est avec Kondogbia. En attaque : Greenwood et Paixao sont accompagnés par Gouiri…

Le onze de l’OM en 3-4-3

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Gouiri, Paixao

