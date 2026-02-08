PSG – OM : Le onze marseillais avec Pavard et De Lange

Lens s’est imposé 3-1 face à Rennes samedi, Lyon à battu Nantes… L’OM doit se reprendre en Ligue 1. Le club marseillais affronte ce dimanche le PSG dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi pour ce match face au club parisien !

Ce match PSG – OM compte pour la 21e journée de Ligue 1. L’OM peut compter sur Emerson qui a fait son retour cette semaine, les recrues Nnadi et Abdelli sont qualifiées !

A lire aussi :Pronostic PSG-OM : Toutes les infos & cotes du Classico de dimanche

Le onze de l’OM avec De Lange sans Aguerd ni Paixao !

De Lange

Weah, Pavard, Medina, Emerson

Timber, Hojbjerg

Greenwood, Nwaneri

Gouiri



A lire : PSG – OM / Di Meco : “Les saisons d’avant on arrivaient en victimes”

Pour Parier sur le match PSG – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.