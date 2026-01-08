PSG – OM : L’explication du boycott des supporters marseillais !

Le boycott du Trophée des champions par les supporters de l’OM se confirme à la veille de la rencontre face au PSG. Invité ce mercredi de Rothen s’enflamme sur RMC, Christian Cataldo, président des Dodgers, a justifié la position des groupes ultras marseillais, dénonçant une délocalisation jugée incohérente et éloignée du football populaire.

Un Trophée des champions sans ultras marseillais ni parisiens

Programmé ce jeudi à 19 heures au Jaber Al-Ahmad International Stadium au Koweït, le Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se disputera sans la présence des groupes ultras des deux clubs.

Côté OM, la direction avait proposé une prise en charge partielle du déplacement pour 150 supporters, avec un reste à charge de 150 euros par personne. Une initiative qui n’a pas convaincu les groupes organisés, lesquels ont choisi de décliner l’offre, estimant que la délocalisation de cette affiche au Moyen-Orient allait à l’encontre de leurs valeurs.

Même constat à Paris : faute d’inscriptions suffisantes, le PSG a annulé le pack proposé à ses supporters. Malgré tout, le stade koweïtien de 60.000 places devrait afficher une affluence correcte, environ 5.000 billets restant encore disponibles ce mercredi matin.

Christian Cataldo critique le fond et la forme de la compétition

Invité sur RMC, Christian Cataldo a exposé sans détour la position des supporters marseillais, rappelant d’abord le caractère symbolique limité de cette compétition pour l’OM : « Vive le foot populaire… Il y avait cette offre pour 150 personnes. Mais on est 50.000 abonnés au Vélodrome dont 27.000 dans les groupes. C’était un bon geste, mais pour ce que vaut ce Trophée des champions… »

Le président des Dodgers est ensuite allé plus loin, remettant en question la légitimité sportive de la participation marseillaise : « Je ne vois pas ce que l’OM vient faire là-dedans, on n’a pas gagné le championnat et on n’a pas gagné la Coupe de France. Paris devrait automatiquement remporter ce Trophée des champions. On ne devrait pas avoir le droit de le disputer, qu’est-ce qu’on a gagné cette année ? C’est ridicule. »

Enfin, Christian Cataldo a insisté sur la fracture sociale et géographique créée par cette délocalisation : « Organiser ce match au Koweït… On n’est pas dans le foot familial et populaire. On ne va pas aller voir un Trophée des champions un jeudi soir au Koweït. Comment font les gens qui gagnent 1.500 euros par mois ? »

Un discours assumé, fidèle à la ligne défendue par les groupes de supporters marseillais, qui préfèrent préserver leurs principes plutôt que d’accompagner une affiche jugée déconnectée de la réalité du football français.