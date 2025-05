Rabiot annonce du lourd sur le recrutement, Rongier dit non à l’OL et Mateta disponible ? Les 3 infos mercato OM du jour !

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Adrien Rabiot a rapidement trouvé sa place dans l’effectif phocéen. Dans une interview accordée au média Carré, le milieu international français (51 sélections, 6 buts) est revenu sur sa première saison au sein du club olympien, mais aussi sur les perspectives du club en matière de recrutement et sur son avenir personnel.

Concernant l’attractivité de l’OM et l’intérêt que suscite le club auprès d’autres joueurs, le natif de Saint-Maurice confie :

« Sur la saison, de très bons joueurs sont venus me demander comment était le projet de l’OM, comment était le coach. Marseille avec la Ligue des champions, ça attire forcément du monde et de très bons joueurs. Je ne veux pas faire le joueur/agent. Mais si j’ai des choses à dire à ma direction je le fais. Et dans tous les cas si tu me demandes s’il y a de très bons joueurs qui veulent venir jouer à l’Olympique de Marseille je te réponds oui ! »

Je ne suis pas légitime pour dire : “Il faut faire ci, il faut prendre untel”.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot a également tenu à souligner le travail réalisé en interne par les dirigeants marseillais :

« Je pense que chacun doit rester à sa place. Les dirigeants, Medhi, Pablo Longoria… font du très bon boulot. Et je suis convaincu qu’ils vont continuer dans ce sens. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas légitime pour dire : “Il faut faire ci, il faut prendre untel”. »

Malgré cet engagement contractuel, le joueur formé au Paris Saint-Germain a laissé planer un doute sur son avenir après le dernier match de championnat. Interrogé sur la prochaine saison, il s’est montré mesuré :

« La Ligue des champions au Vélodrome ? Ça va être grandiose. Après, moi, personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi (Benatia, le directeur sportif), pour discuter de tout ça. De vivre ces émotions-là dans la plus grande des compétitions européennes ça doit être top niveau. »

La participation de l’OM à la prochaine Ligue des champions représente donc un élément clé dans les discussions à venir entre Rabiot et la direction. Le milieu de terrain semble à la fois séduit par le projet marseillais et attentif à l’évolution de celui-ci, notamment en vue du mercato estival.