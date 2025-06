Rabiot gagne son procès face au PSG, Balerdi intransférable et une pointure renforce l’organigramme… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 20 juin 2025 ! Au programme ce soir :

Rabiot gagne face au PSG !

Le Paris Saint-Germain a été condamné à verser 1,3 million d’euros à Adrien Rabiot, actuellement milieu de terrain à l’Olympique de Marseille. La cour d’appel de Paris a reconnu la requalification de ses anciens contrats avec le club parisien en CDI, selon des informations confirmées par l’AFP ce jeudi, en écho à un article publié par L’Équipe.

La décision de justice valide les demandes du joueur concernant une “indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et (…) de congés payés”, selon l’arrêt consulté par l’AFP.

Formé au PSG, Rabiot avait été mis à l’écart en décembre 2018 après avoir refusé de prolonger son contrat. Il n’a plus rejoué jusqu’à son départ libre en juin 2019 pour la Juventus. Son avocat, Me Romuald Palao, s’est félicité de cette issue judiciaire : “C’est une décision importante car elle vient sanctionner le club pour la mise à l’écart du joueur arbitraire et injustifiée.”

A lire aussi : Retour en Angleterre pour Greenwood ? Des clubs italiens ciblent cet ancien flop et l’OM cible un latéral… Les 3 infos mercato OM du jour !

L’avocat dénonce également des sanctions disciplinaires “abusives” infligées à l’époque : “En outre il avait été à l’époque sanctionné de façon abusive par le club, une sanction qui n’aurait pas dû exister”. Selon lui, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée juridiquement : “Adrien Rabiot a juste fait valoir ses droits. Sa demande s’appuie sur des arguments juridiques solides.” Il ajoute dans des propos toujours recueillis par l’AFP : “La réaction d’Adrien est aussi fondée parce qu’à l’époque on lui a retiré arbitrairement la possibilité de jouer au football, sa grande passion”.

Arrivé au centre de formation du PSG à l’âge de 15 ans, Rabiot s’était imposé en équipe première, devenant international dès 2016. De son entourage, on apprend : “Adrien n’aurait pas fait cette demande de requalification si tout s’était bien passé au PSG”, et que la procédure est née du contexte conflictuel : “Il a lancé cette procédure parce qu’on l’a écarté de l’équipe, on lui a fait vivre pendant sept mois des moments très désagréables,” a conclu à l’AFP son avocat Romuald Palao.

A lire aussi : Dodo, Felipe, Osario… Les tableaux mercato OM de ce mardi 19 juin 2025 !

Pas de bon de sortie pour Balerdi !

L’Olympique de Marseille a tranché : Leonardo Balerdi ne quittera pas le club cet été. Selon les informations révélées par La Provence, le défenseur central argentin de 26 ans est considéré comme intransférable par la direction marseillaise, quelle que soit l’offre formulée par d’éventuels courtisans.

Capitaine sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a réalisé une saison pleine, tant en club qu’en sélection. Son leadership, sa rigueur défensive et sa progression constante ont convaincu le technicien italien de lui confier le brassard, un signe fort de confiance. “Leonardo Balerdi a été l’un des joueurs les plus réguliers cette saison, il incarne les valeurs du club”, aurait-on affirmé en interne selon le média régional.

A lire : Mercato OM : De Bono affiche clairement sa préférence entre ces deux latéraux droits !

Fort de 164 apparitions sous le maillot olympien depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020, Balerdi s’est imposé comme un cadre du vestiaire marseillais. Sa titularisation remarquée face au Chili avec l’Argentine a confirmé son ascension internationale, avec deux nouvelles sélections à son actif. Son nom a circulé récemment en Serie A, où plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, mais la direction phocéenne reste ferme : aucune discussion ne sera engagée.

Mercato OM : cette ancienne piste de De Zerbi risque très gros ! – https://t.co/LuEc6cqZt1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 19, 2025



L’objectif est clair pour les dirigeants : s’appuyer sur un socle défensif stable en vue de la prochaine campagne européenne. Leonardo Balerdi fait partie intégrante du projet, notamment dans la perspective des barrages de la Ligue des champions, que le club veut aborder avec ambition et sérénité.

Avec cette position affirmée, l’OM envoie un signal fort à ses concurrents et à ses supporters : le projet marseillais s’inscrit dans la continuité, avec des hommes forts et identifiés. Leonardo Balerdi est plus que jamais l’un d’eux.





Enrica Tarchi est déjà arrivée à l’OM ?

C’est un mouvement stratégique majeur que vient d’opérer l’Olympique de Marseille en coulisses. Selon les informations du journaliste Thierry Cros, « Enrica Tarchi, ça fait déjà une semaine qu’elle travaille à la communication de l’OM en contact avec les journalistes ». Une annonce qui confirme une tendance de fond : le club phocéen continue de se structurer à haut niveau en dehors du terrain.

La nomination d’Enrica Tarchi comme nouvelle responsable de la communication de l’OM n’a pas encore été officialisée par le club, mais la spécialiste italienne aurait déjà pris ses fonctions. Il s’agit d’un renfort de poids, à en juger par son parcours. Passée notamment par la Juventus, où elle a occupé des responsabilités majeures en communication, Tarchi est réputée pour sa rigueur, sa discrétion et son efficacité dans la gestion des relations médias.

Plus récemment, elle collaborait avec le cabinet de conseil One, confirmant son expertise dans le domaine de la communication stratégique. Son arrivée s’inscrit pleinement dans le plan de modernisation mené par Pablo Longoria, qui multiplie les initiatives pour professionnaliser les structures de l’OM.

Breaking news qu’ils disent 😅 En fait Enrica #Tarchi ca fait déjà une semaine qu’elle travaille à la com de l’#Om en contact avec les journalistes #TeamOm 😉 — Thierry Cros (@tcros) June 19, 2025

Ce choix illustre également la volonté du club de renforcer son image et sa crédibilité, aussi bien en France qu’à l’international. En recrutant une communicante chevronnée ayant évolué dans l’environnement ultra-compétitif de la Serie A, Marseille envoie un message clair : les ambitions ne se limitent pas au terrain.

L’arrivée d’Enrica Tarchi pourrait permettre à l’OM de mieux maîtriser son image publique, souvent mise à mal par des polémiques récurrentes autour du club. Son rôle sera crucial à l’approche des prochaines échéances, tant sportives qu’institutionnelles, dans un environnement médiatique toujours plus exigeant.