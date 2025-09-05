Real Madrid – OM : une marée supporters marseillais attendue au Bernabeu !

L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver les nuits magiques de la Ligue des champions après trois ans d’absence. Et pour leur grand retour, les Phocéens débuteront directement par un choc monumental face au Real Madrid au Santiago Bernabeu, le 16 septembre prochain.

Selon le journaliste d’Ici Marseille, Bruno Blanzat, près de 4000 supporters marseillais sont attendus dans l’enceinte madrilène pour pousser leur équipe dans cette affiche de gala. Une mobilisation massive, rendue possible grâce aux places attribuées par l’UEFA mais aussi par les nombreux fans prêts à s’organiser par leurs propres moyens pour garnir les tribunes du Bernabeu.

Objectif : sortir du groupe !

Le défi s’annonce difficile mais jouable pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont hérité d’un groupe particulièrement relevé. Outre le Real Madrid, multiple champion d’Europe, l’OM devra en effet se mesurer à Liverpool, l’Ajax Amsterdam, l’Atalanta Bergame, Newcastle United, le Sporting Portugal, l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges.

Le calendrier de l’OM en phase de ligue

16 septembre : Real Madrid (ESP) – Marseille

30 septembre : Marseille – Ajax (HOL)

22 octobre : Sporting (POR) – Marseille

5 novembre : Marseille – Atalanta (ITA)

25 novembre : Marseille – Newcastle (ANG)

9 décembre : Union Saint-Gilloise (BEL) – Marseille

21 janvier : Marseille – Liverpool (ANG)

28 janvier : Club Bruges (BEL) – Marseille

Tous les matchs se joueront à 21h, une exposition maximale pour les Phocéens qui rêvent d’écrire une nouvelle page de leur histoire européenne.

Entre ce choc d’ouverture au Bernabeu et le Classique face au PSG cinq jours plus tard, le mois de septembre s’annonce déjà décisif pour l’OM. Mais une chose est sûre : les supporters marseillais seront au rendez-vous pour donner de la voix et accompagner leurs joueurs dans ce marathon continental.

