Real OM : Les premiers indices sur la compo de De Zerbi !

Les premiers indices sur la composition de l’OM face au Real Madrid commencent à filtrer. Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi devrait reconduire Pavard, Aguerd et Medina en défense, tandis que Leonardo Balerdi, diminué au pied, pourrait céder sa place.

À la veille du choc de Ligue des champions au Santiago Bernabeu, une première tendance se dessine concernant le onze de départ de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, Roberto De Zerbi devrait miser sur une défense centrale composée de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Facundo Medina, tous trois déjà titulaires vendredi lors du succès éclatant face à Lorient (4-0).

Cette option écarterait donc Leonardo Balerdi, incertain en raison d’une douleur au pied. L’Argentin, utilisé régulièrement depuis le début de saison, pourrait débuter sur le banc si son état physique ne s’améliore pas d’ici mardi soir.

Pour le reste, le technicien italien devrait reconduire la structure observée ces dernières semaines avec un milieu compact et créatif. Geoffrey Kondogbia et Angel Gomes devraient assurer l’équilibre, tandis que Mason Greenwood et Timothy Weah auront pour mission d’animer les couloirs. Devant, l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang reste un atout précieux pour tenter de bousculer la défense madrilène, privée d’Antonio Rüdiger, blessé pour trois mois.

Ce premier aperçu laisse entrevoir une équipe ambitieuse et renforcée, prête à relever un immense défi demain soir au Bernabeu.

L’équipe probable de l’OM face au Real selon le journal l’Equipe :

Rulli – Pavard, Aguerd, Medina – Murillo, Höjbjerg (cap.), Kondogbia, Weah – Greenwood, Aubameyang, Ang. Gomes