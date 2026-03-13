Rendez-vous manqué entre l’OM et les supporters !

L’atmosphère reste particulièrement tendue entre l’Olympique de Marseille et ses supporters. À la veille de la réception de l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome, une tentative de rapprochement entre le club et les associations de supporters a échoué, selon des informations de La Provence.

L’élimination de l’OM face au Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France a laissé de profondes traces chez les supporters marseillais. Lors du déplacement suivant à Toulouse en championnat, le parcage olympien était resté silencieux tout au long de la rencontre.

Malgré la victoire marseillaise (1-0), la colère s’était manifestée par une banderole particulièrement virulente : « Vous êtes des merdes ».

Une tentative de dialogue qui échoue

Dans ce contexte délicat, la direction marseillaise a tenté d’organiser une réunion avec les groupes de supporters avant la rencontre contre Auxerre. L’objectif était notamment de présenter le nouvel entraîneur Habib Beye ainsi que le nouveau président du directoire Alban Juster au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus.

Mais les associations de supporters ont décliné l’invitation. Selon La Provence, elles auraient préféré aborder d’autres sujets, notamment la situation globale du club, et souhaitaient organiser la rencontre dans l’un de leurs locaux, situé près de Centre Robert Louis-Dreyfus.

Le club n’a pas donné suite à cette proposition, préférant se concentrer sur la préparation du match de la 26e journée de Ligue 1.

Un Vélodrome sous tension

Ce rendez-vous manqué laisse planer une incertitude sur l’ambiance qui attend les joueurs vendredi soir. Après une courte période d’union sacrée lors du choc contre l’Olympique Lyonnais, la relation entre l’équipe et le public semble de nouveau fragilisée.

L’entraîneur marseillais Habib Beye espère néanmoins renouer le lien par le terrain :

« Ce qui va être important, c’est qu’on leur donne exactement ce qu’ils veulent voir. Si c’est le cas, ils nous donneront tout ce qu’ils ont comme ils l’ont fait pour ce club depuis des décennies. Notre rôle, c’est de les embarquer avec nous dans cette aventure de fin de saison. »

Dans un contexte sportif et institutionnel déjà mouvementé, la réception d’Auxerre pourrait ainsi se jouer dans une atmosphère particulièrement électrique au Vélodrome.