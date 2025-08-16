Rennes-OM : grosse tension dans le vestiaire marseillais après la défaite

La défaite concédée par l’Olympique de Marseille face au Stade Rennais (1-0) vendredi soir en ouverture de la Ligue 1 a laissé des traces. Selon les informations de RMC Sport, l’après-match a été marqué par une forte tension dans le vestiaire olympien, avec des coups de gueule, des frictions et même une altercation verbale entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Des leaders en colère

La frustration était immense après cette contre-performance, d’autant plus que l’OM a disputé une heure en supériorité numérique sans réussir à marquer. Dans une ambiance électrique, les cadres ont rapidement pris la parole. Geronimo Rulli, Léo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg ont tour à tour élevé la voix, dénonçant un manque d’implication et une prestation indigne du niveau attendu :

« On n’a pas le droit de faire ce match »,

« Faut se bouger »,

« On ne respecte pas tout ce qu’on a mis en place. » (Propos rapportés par rmcsport.fr)

De Zerbi recadre, Rowe dans la tourmente

Roberto De Zerbi a lui aussi poussé un coup de gueule, rappelant que les valeurs d’humilité et de don de soi étaient non négociables à l’OM. Le technicien italien a d’abord laissé ses joueurs régler leurs comptes avant de reprendre la main, aux côtés du directeur du football, Medhi Benatia.

Au centre des critiques, Jonathan Rowe a été pointé du doigt pour son manque d’efforts défensifs. L’ailier anglais, déjà considéré comme l’un des Olympiens les plus susceptibles d’être vendu avant la fin du mercato, a mal encaissé les reproches. La tension est montée d’un cran lorsqu’il s’est frictionné verbalement avec Adrien Rabiot, avant que leurs coéquipiers ne séparent les deux joueurs.

A lire aussi : Riolo : « L’OM ne peut pas se permettre de perdre dès la première journée »

Un vestiaire en ébullition dès la première journée

Si l’altercation n’est pas allée plus loin que des mots, l’épisode révèle un climat bouillant dans le vestiaire marseillais, où la moindre défaite est vécue comme une trahison. Le retour à Marseille, dans l’avion, s’est déroulé dans une atmosphère lourde et silencieuse.

Ce samedi matin, les joueurs tentaient de relativiser cet épisode en y voyant le signe d’un groupe qui refuse la défaite. Mais la suite dira si ces secousses accoucheront d’une prise de conscience salutaire ou si elles laisseront des traces durables dans une saison où l’OM nourrit de grandes ambitions.