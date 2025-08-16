Riolo : « L’OM ne peut pas se permettre de perdre dès la première journée »

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la défaite inaugurale de l’Olympique de Marseille face à Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. S’il appelle au calme sur le plan sportif, le journaliste estime que le contexte marseillais ne permet pas de relativiser ce faux départ.

« C’est que la première journée, il faut rester calme, mais on sait qu’à Marseille cela n’existe pas », rappelle Daniel Riolo, soulignant que les attentes autour du club phocéen sont « démesurées ». Selon lui, même les matchs de préparation ont été vécus comme de véritables rendez-vous officiels : « Les matchs amicaux ont été regardés comme si c’était des matchs de compétition dans un Vélodrome plein. »

Pour Riolo, la déception est donc proportionnelle à l’exigence. Avec un effectif renforcé cet été et une Ligue des champions à disputer, l’OM ne peut pas se permettre un tel revers d’entrée :

« On attendait rien d’autre qu’une victoire. L’exigence d’un club comme l’OM qui s’est renforcé, qui va jouer la Ligue des champions, ne permet pas de perdre dès la première journée. »

Le journaliste va même plus loin dans son analyse statistique : « Logiquement, si tu es en phase avec tes ambitions, tu dois tourner normalement à deux ou trois défaites dans la saison… et là, tu en as déjà une. Ça démarre super mal pour l’OM. »

Ce constat sévère met en lumière la pression qui pèse déjà sur Roberto De Zerbi et ses joueurs, à peine la saison commencée. Pour Riolo, le message est clair : l’OM devra vite rectifier le tir pour rester aligné avec ses ambitions affichées.

