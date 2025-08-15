Rennes – OM : Le onze probable de De Zerbi pour le choc d’ouverture

La Ligue 1 2025-2026 démarre fort ce vendredi 15 août avec un duel de haut vol : Rennes reçoit l’Olympique de Marseille au Roazhon Park (20h45, sur Ligue1+). Pour Roberto De Zerbi, c’est déjà l’heure de présenter son premier onze officiel de la saison.

Le onze probable de l’OM

Privé de Facundo Medina (suspendu) et d’Igor Paixao (blessé), De Zerbi devrait aligner :

Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia – Højbjerg, Gomes, Rabiot – Rowe, Greenwood, Gouiri

Ce choix marque la première titularisation d’Angel Gomes, arrivé cet été, et le retour d’Amine Gouiri au Roazhon Park, cette fois sous le maillot marseillais.

Les enjeux de ce match :

Premier test grandeur nature pour valider une préparation estivale convaincante côté marseillais.

pour valider une préparation estivale convaincante côté marseillais. Retrouvailles : Valentin Rongier et Quentin Merlin, désormais rennais, croiseront leur ancien club.

📺 Où et quand voir Rennes – OM ?

Coup d’envoi : Vendredi 15 août, 20h45

Chaîne : Ligue1+, prise d’antenne à 19h15

Commentateurs : Xavier Domergue et Benoît Cheyrou

🎙 La déclaration de De Zerbi

“On est plus compétitifs… Je suis très content de ce qui a été réalisé. C’est facile de partir de l’OM, mais difficile de trouver un club semblable. Ce sera un match difficile. Pour nous, mais pour eux aussi.”

