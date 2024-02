Rennes se gargarise, un match spécial pour Aubameyang, le coup en douce de Marcelino à la fin du mercato… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Rennes se gargarise, un match spécial pour Aubameyang, le coup en douce de Marcelino à la fin du mercato…

OM : Marcelino a tenté de chiper un Marseillais dans les derniers instants du Mercato

L’Olympique de Marseille voulait vendre Jonathan Clauss cet hiver. Téléfoot affirme que Villarreal, par l’intermédiaire de l’ancien coach Marcelino, a tenté de le faire venir !

Ces derniers jours ont été quelque peu tendus pour Jonathan Clauss et son clan. Le latéral droit a été mis sur le marché par l’OM et le club a prétexté des problèmes de comportement et d’investissement du joueur. Téléfoot expliquait ce dimanche que son cas n’était pas scellé encore ce jeudi, à quelques heures de la fin du mercato hivernal.

Marcleino, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille qui est maintenant à Villarreal avait tenté de le récupérer, tout comme il l’avait fait pour Ismaila Sarr. Les deux joueurs restent finalement à l’OM. Clauss aurait rejeté l’offre, affirmant qu’il souhaitait rester à Marseille pour la fin de la saison. A voir s’il tentera de le récupérer lors du mercato d’été.

Information Téléfoot sur Jonathan Clauss – Marcelino, son ancien coach, et Villarreal, sont venus à la charge jeudi pour le signer. – Mais le joueur était fermement décidé à rester à l’OM 🗣️⬇️ pic.twitter.com/gAFfoQXwLF — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 4, 2024

On a traité Clauss comme un mal propre, finalement, on n’a pas réussi à le vendre, on va dire que c’est un bon gars

Dans l’émission « l’After Foot », Daniel Riolo a fustigé le président de l’OM Pablo Longoria sur la gestion du cas Jonathan Clauss, qui a été poussé vers le départ dans les derniers jours du mercato, en raison de son comportement et de ses récentes performances.

« On a traité Clauss comme un mal propre pour qu’il ait une sale image et qu’on le dégage. Finalement, on n’a pas réussi à le vendre. Maintenant, on va dire que c’est un bon gars (Jonathan) Clauss, il va rester. Je pense que ça va être ça le discours, a déploré Riolo. Ce qui va arriver, c’est une réhabilitation qui va passer par l’entraîneur et puis tout le monde fermera sa gueule derrière. Comme il est là, il faut bien qu’il joue », a-t-il ajouté.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le cas Clauss, Gennaro Gattuso a révélé croire « en la bonne foi du joueur »: « C’est très simple. Je crois en sa bonne foi. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c’est qu’on soit exigeant avec nous même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. S’il mérite de jouer, il jouera, je sais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui. »

OL – OM : Un match très spécial pou Aubameyang !

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé sur l’Olympico qui aura lieu ce dimanche soir. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, le Gabonais confie qu’il s’agit toujours d’un match spécial pour lui !

L’Olympique de Marseille a recruté Pierre Emerick Aubameyang lors du mercato estival. L’attaquant est venu remplacer numériquement et dans l’esprit des supporters Alexis Sanchez, parti librement à l’Inter après la fin de son contrat. Pour le moment, le Gabonais ne réussit pas à faire oublier le Chilien mais a tout de même eu des fulgurances, montrant qu’il peut élever son niveau.

Pour Auba, l’Olympico aura des airs de derby !

En ce début de mois de février, PEA a été interrogé par Prime Vidéo sur la rencontre qui va opposer l’Olympique de Marseille à Lyon. Pour l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, c’est forcément une rencontre très spéciale ! « Le derby ASSE-OL, bien sûr que c’était chaud, c’était la bagarre, se souvient Aubameyang au micro de Prime Vidéo. C’est là où j’ai commencé à apprendre ce qu’était un derby. A chaque fois que je jouerai contre Lyon, pour moi ce sera comme un derby. En plus ici c’est un Olympico. »

Le match est lancé et le Gabonais est forcément très attendu par les supporters marseillais sur le front de l’attaque. Au match aller, il avait marqué le dernier but marseillais à la 55e minute, signant la victoire 3-0 des siens. A lui de réitérer cette performance !

« En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage n’a pas caché son envie de battre le club phocéen, après le revers 3-0 au Vélodrome le 6 décembre dernier. «Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire, a confié Sage. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif »

Mercato OM : A Rennes, on se félicite d’avoir contrecarrer les plans marseillais !

A la recherche d’un latéral gauche pour remplacer Renan Lodi, parti à Al Hilal en Saudi League, l’Olympique de Marseille avait coché le nom d’Adrien Truffert. Florian Maurice se félicite d’avoir conservé certains de ses éléments forts !

Au micro de Prime Vidéo à la fin de ce mercato hivernal, Florian Maurice a fait le bilan de son recrutement. Le directeur sportif du club breton affirme ne pas avoir réussi à aller au bout de son mercato mais se félicite cependant d’avoir conserver certains éléments forts. On pense forcément à Adrien Truffert qui a longtemps été lié à l’OM avant que le club ne passe sur Quentin Merlin, arrivé en tant que dernière recrue cet hiver.

Nos joueurs, c’était aussi bien de les garder

👀 Le directeur sportif du @staderennais Florian Maurice fait le bilan du mercato hivernal !#SRFCMHSC pic.twitter.com/T7rUN2e7Gy — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 3, 2024

« Oui on est plutôt satisfait de manière globale même si au départ on avait évoqué des perspectives avec le coach à son arrivée. On a essayé, malheureusement on n’a pas réussi à aller au bout des choses. On avait aussi envie de conserver une certaine dynamique qui existe depuis quelques semaines maintenant. Il était indispensable de l’accentuer avec les joueurs qui font déjà partie de l’effectif depuis le début de la saison. C’était aussi bien de les garder », a expliqué le directeur sportif sur Prime Vidéo.

