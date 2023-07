Démenti pour Saint-Maximin ! West Ham passe son tour pour Guendouzi et Sánchez voit plus grand? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Mercato OM : RMC Sport détruit la rumeur Saint-Maximin, West Ham fait un autre choix que Guendouzi pour remplacer Rice et une autre destination que l’Arabie Saoudite pour Alexis Sánchez…

Mercato OM : RMC Sport detruit la rumeur Saint-Maximin !

Malgré les informations sorties dans la presse britannique récemment, pour RMC Sport, l’intérêt de l’OM pour Allan Saint-Maximin n’existe pas. L’ancien monégasque ne ferait pas partie des cibles de Pablo Longoria pour ce mercato estival.

Allan Saint-Maximin ne devrait pas signer à l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs rumeurs venues du Royaume-Uni annonçaient un intérêt de l’OM pour l’ancien stéphanois, RMC Sport a hier annoncé que le club phocéen ne ciblait pas Saint-Maximin.

Les qualités de l’ailier français semble pourtant correspondre à ce que Marcelino souhaite pour jouer sur les côtés de son 4-4-2, mais le prix demandé par Newcastle a sûrement calmé les ardeurs olympiennes. Le club anglais souhaiterait récupérer entre 30 et 40 millions dans une potentielle vente du Français, trop cher pour l’OM…

Une autre cible en Angleterre ?

Si l’OM n’est pas sur Allan Saint Maximin, le club phocéen aime cependant beaucoup l’international sénégalais, Iliman Ndiaye. L’attaquant de Sheffield United arrive à un an de la fin de son contrat et Pablo Longoria semble avoir flairé la bonne affaire. Le club anglais ne demanderait que 15 millions d’eurospour se séparer d’Ndiaye.

Les dirigeants marseillais font cependant face à une gros concurrence, notamment venue d’Angleterre et ne souhaiterait pas participer à l’escalade financière pour le joueur. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants de l’OMseraient très intéressé par le natif de Rouen mais à » leurs conditions ».

« Les jours à venir seront cruciaux pour l’avenir d’Iliman Ndiaye. l’Olympique de Marseille veut le signer mais… à leurs conditions.

Il y aussi quelques clubs de Premier League dans la course notamment Everton, qui souhaite le recruter depuis avril. »

Mercato OM : West Ham fait un autre choix que Guendouzi pour remplacer Rice !

West Ham aurait choisi un autre joueur qui Mattéo Guendouzi pour renforcer son milieu de terrain. Les Hammers, qui viennent de perdre Declan Rice, feraient le forcing auprès de la Juventus pour pouvoir rapidement signer Denis Zakaria.

Mattéo Guendouzi est annoncé dans le viseur de West Ham depuis plusieurs mois, le club londonien semble pourtant avoir choisi un autre milieu de terrain pour remplacer Declan Rice. Selon le journaliste italien, Marco Conterio, le milieu de terrain suisse de la Juventus, Denis Zakaria, pourrait rejoindre les Hammers dans les prochains jours.

Si la piste West Ham semble donc se refermer pour l’international français, d’autres clubs anglais notamment Newcastle ont déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain olympien. Les chances de voir Guendouzi quitter l’Olympique de Marseille, cet été, s’amenuisent cependant un peu plus chaque jour.

Le départ de Tudor a tout changé

Mattéo Guendouzi a beaucoup souffert du passage d’Igor Tudor à Marseille. Relégué à un rôle de remplaçant de luxe, le vice-champion du monde français avait laissé sous-entendre ses envies de départ de l’OM, l’hiver dernier. Sauf qu’entre temps, le Croate a quitté le club phocéen et Guendouzi ne serait plus contre l’idée de rester en Provence.

Si Pablo Longoria souhaite toujours réaliser un grosse vente cet été, possiblement avec Guendouzi, le départ de Tudor a changé beaucoup de choses en interne. Le président olympien pourrait même décider de conserver l’ancien des Gunners, si aucune offre satisfaisante n’arrive sur la table.

Mercato OM : Une autre destination que l’Arabie Saoudite pour Alexis Sanchez ?

D’après Mauricio Pinilla, ancien coéquipier d’Alexis Sanchez en sélection chilienne, l’attaquant de va pas continuer à l’OM. Il ambitionnerait un niveau encore plus haut.

C’est la saga de ce début d’été à Marseille et si les arrivées conjointes de Marcelino sur le banc et Geoffrey Kondogbia dans l’entrejeu ont donné du baume aux cœurs marseillais, le Vélodrome risque de perdre un chouchou en Alexis Sanchez. Son ancien coéquipier en sélection Mauricio Pinilla aujourd’hui consultant pour ESPN Chili a confié que l’attaquant ne resignerait pas à l’OM : « Il aspire à quelque chose de plus, je sais de sources fiables qu’il envisage peut-être un saut significatif. »

Sanchez veut retrouver le top niveau européen

D’après l’ancien attaquant, avec qui Sanchez a remporté les deux premières Copa America de l’histoire de la Roja (2015,2016), le numéro 70 de l’OM « aimerait certainement terminer ses dernières années en compétition au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions. »

Comme l’avait annoncé l’Equipe, la tendance est à un départ pour l’attaquant aux 14 buts en Ligue 1 la saison passée, d’autant que l’OM aura du mal à s’aligner sur ses exigences salariales qui seraient très élevées. Si beaucoup voyaient en lui le parfait profil pour s’intégrer dans un éventuel duo d’attaque dans le 4-4-2 de Marcelino, la direction marseillaise doit très vite ouvrir d’autres pistes.

Pablo Longoria avait lui évoqué aussi un choix sportif à faire dans ce dossier en marge de la présentation du nouveau coach de l’OM, Marcelino ce jeudi en conférence de presse. « Sur Alexis Sanchez, il a fini le contrat le 30 juin. Il y a des conversations. On a beaucoup discuté avec le coach pour qu’il voit ce qu’il a disposition et connaître les joueurs. Dans les prochains jours, on va analyser les différentes situations. Comme Marcelino l’a dit, il participera aux discussions sur le mercato. Alexis a fait de grandes choses ici, il mérite du respect. On doit voir si tous les profils sont complémentaires aux besoins du coach ».