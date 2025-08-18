Riolo dénonce Deux poids, deux mesures entre l’OM et le PSG

OM / PSG : Riolo évoque le traitement médiatique contre l’OM et pointe l’indulgence envers le PSG

La saison ne fait que commencer et déjà l’Olympique de Marseille se retrouve au cœur de débats enflammés. Battu par Rennes (0-1) lors de la première journée de Ligue 1, le club phocéen a vu son vestiaire s’agiter après la rencontre, avec une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. De quoi offrir un terrain fertile aux médias, qui ont immédiatement relayé l’incident. Mais cette couverture suscite l’agacement d’une partie des supporters marseillais, convaincus que l’OM est scruté à la loupe bien plus que n’importe quel autre club français.

Interpellé sur X par des fans reprochant aux journalistes d’attiser volontairement le feu, Daniel Riolo a tenu à clarifier sa position. « Les médias racontent ce qu’il se passe. Il n’y a pas d’huile (sur le feu) et on n’y peut rien si l’OM en permanence se chauffe tout seul », a-t-il répondu.

Mais le journaliste de RMC n’a pas nié qu’il existe bel et bien un traitement particulier réservé à Marseille, qui se retrouve régulièrement exposé et surexposé au moindre accroc.

Quand le PSG est épargné…

C’est justement sur ce point que Riolo a insisté, en dénonçant une sorte de tabou médiatique autour du PSG : « En revanche on peut se demander pourquoi quand il s’agit d’autres clubs, enfin surtout d’un club… Ça dit beaucoup moins de peur du “raid”… et la crise de décembre dernier on était fou si on l’évoquait … ça oui ».

Une allusion limpide aux tensions internes vécues par le club parisien ces derniers mois, souvent étouffées ou minimisées dans les médias, alors que des épisodes similaires à Marseille prennent immédiatement des proportions nationales.

Deux poids, deux mesures

Pour les supporters olympiens, cette sortie de Riolo confirme ce qu’ils ressentent depuis des années : l’OM subit une médiatisation démesurée , souvent à charge, tandis que d’autres clubs, et notamment le PSG, bénéficient d’une indulgence étonnante malgré des crises internes parfois bien plus sérieuses.

