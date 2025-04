Romano confirme pour Henrique, coup dur confirmé pour Brest et le coup dur pour les Fanatics ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM. Au programme ce jeudi : Romano confirme pour Henrique, c’est confirmé pour Brest et le coup dur pour les Fanatics !

Marco Bizot sera suspendu pour le match face à l’OM le 27 avril, après avoir écopé d’un troisième carton jaune en dix matchs. Une absence qui complique encore la tâche du Stade Brestois face à Marseille dans la course à l’Europe.

Le Stade Brestois sera privé de son gardien titulaire, Marco Bizot, lors de la prochaine journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, prévue le dimanche 27 avril 2025 au Vélodrome.​

La Commission de Discipline de la LFP a infligé une suspension d’un match ferme à Marco Bizot après qu’il ait reçu un troisième carton jaune au cours d’une période de dix matchs. Cette sanction prendra effet à partir du mardi 22 avril 2025 à 0h00. ​

Pour l’OM, cette rencontre est capitale dans la course au podium et à la qualification européenne. Une victoire contre Brest, déjà privé de son gardien numéro 1, serait un pas important vers cet objectif.​

Du côté de Brest, cette absence pourrait compliquer la mission de préserver un résultat positif face à une équipe marseillaise en quête de points.​

Le 27 avril, tous les regards seront tournés vers le Vélodrome, où cette confrontation pourrait avoir des répercussions majeures sur la fin de saison des deux clubs.​

Ce mercredi soir comme chaque semaine, la Commission de Discipline a publié son rapport concernant les décisions prises ! Après la fête organisée lors du match face à Toulouse au Vélodrome, les Fanatics sont évidemment suspendus… La prise d’effet est pour la rencontre face à Brest et non pas contre Montpellier ce week-end.

A LIRE AUSSI : OM : “Mbappe a le syndrome JPP” d’après Moscato !

Le groupe de supporters marseillais écope d’un match de suspension ferme après les incidents survenus lors d’OM-Toulouse

Les Fanatics ne seront pas présents dans leur emplacement habituel, en partie haute du virage nord, lors de la réception de Brest au stade Vélodrome, prévue le dimanche 27 avril à 20h45. La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi soir : la tribune est suspendue pour un match ferme, assorti d’un match avec sursis.

Le groupe de supporters fêtait ses 37 ans le 6 avril dernier à l’occasion de la victoire 3-2 de l’OM face au Toulouse FC. Pour marquer cet anniversaire, de nombreux engins pyrotechniques ont été utilisés dans l’enceinte du Vélodrome : fumigènes, feux de Bengale et feux d’artifice ont illuminé le virage nord.

A lire aussi : Un renfort de taille en défense? Une piste à 0€? De Zerbi demandé à l’AS Roma… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Alors qu’il ne reste que trois rencontres à disputer à domicile cette saison – contre Montpellier, Brest et Rennes –, certains supporters craignaient une sanction plus lourde. La fermeture de la tribune a finalement été limitée au seul match contre Brest.

Dans son communiqué, la commission de discipline évoque également des “expressions orales constatées”. Cette mention fait référence aux chants dirigés contre la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que contre le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Ce dernier a récemment évoqué la possibilité de dissoudre plusieurs groupes de supporters “Ultras” dans les stades français.

C’est de plus en plus chaud pour Luis Henrique à l’Inter Milan ! Le club italien veut absolument récupérer le Brésilien et les négociations se poursuivent !

L’Olympique de Marseille pourrait laisser filer Henrique dès le mercato d’été. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, les discussions se poursuivent entre les deux clubs mais ça semble coincer avec un écart de 10M€.

🚨🇧🇷 Understand Inter are in advanced talks with Luis Henrique over personal terms, he’s keen on joining Inter.

Inter and Olympique Marseille are in talks with initial gap in valuation around €10m for total package requested around €30/35m.

❗️ FC Bayern are also interested. pic.twitter.com/qnKLxx8ys8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2025