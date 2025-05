Rothen dézingue un ex joueur de l’OM pour son soutient au PSG (en C1)

Ce vendredi, Jérôme Rothen a vivement réagi aux propos de l’ancien joueur et capitaine de l’Olympique de Marseille Habib Beye, qui avait affiché un peu plus tôt son soutien au Paris Saint-Germain, engagé dans la course à une première Ligue des champions. Sur RMC, l’ancien joueur du PSG a mis en doute la sincérité de Beye, soulignant son passé marseillais.

Pour Rothen, ce soutien affiché ressemble à un discours de façade. L’ancien capitaine de l’OM et actuel entraineur de Rennes, Habib Beye, qui a salué la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions (prévue le 31 mai contre l’Inter Milan) et décrit le club comme un “digne représentant” de la Ligue 1, a suscité l’agacement de l’ex-international français.

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, il a ainsi exprimé ses doutes sur la franchise de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, également ex-commentateur pour Canal+. Rothen a déclaré :

“Il n’est pas sincère, il faut arrêter de déconner. Tu l’as entendu commenter les matchs (du PSG) à Canal ? Le Real Madrid-PSG (en 8es de la C1 2022-23, ndlr), je l’ai encore en travers de la gorge. (…) Tu peux être objectif. Habib Beye, aujourd’hui il est entraîneur de Rennes, il ne serait jamais entraîneur du PSG. On l’entendait faire aux commentaires. Et je ne lui en voulais pas. Mais j’avais en travers de la gorge le fait qu’il pousse un club étranger à battre le PSG.”

Tu nous dis que tu es derrière le PSG ?

Rothen poursuit avec une touche d’ironie, ciblant le revirement d’opinion de Beye, ancien joueur de l’OM (174 matchs) :

“Et, quelques années après, parce que tu es entraîneur, que tu prends de la hauteur et que t’es un cador, tu nous dis que tu es derrière (le PSG) ?”

Interrogé sur la posture qu’aurait dû adopter Beye, Rothen estime qu’un silence aurait été plus crédible :

“Il en serait sorti grandi ! Il aurait été honnête”, insiste-t-il. “Parce que là, il n’est pas honnête. Ça m’énerve. C’est pour ça que je n’en veux pas aux gens qui ne veulent pas voir le PSG gagner. Quand t’as Marseille dans le cœur…”

