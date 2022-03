Rumeur mercato sur KAMARA, la réponse de SAMPAOLI aux supporters et la charge de Milik sur le coach… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour ! Au programme ce lundi : Rumeur mercato sur KAMARA, la réponse de SAMPAOLI aux supporters et la charge de Milik sur le coach…

Rumeurs Mercato OM : Un nouveau prétendant en Premier League pour Bouba Kamara !

Déjà sous le feu des projecteurs, Boubacar Kamara aurait un nouveau prétendant en Angleterre ! Selon The Sun, Crystal Palace apprécierait son profil et aimerait l’approcher en vue d’un transfert cet été.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs le suivent depuis plusieurs mois et notamment en Angleterre où Newcastle, Manchester United et d’autres le suivent.

Crystal Palace avec un coach français?

The Sun nous explique ces derniers jours qu’un ancien coach de Ligue 1 l’a dans son radar. En effet, Patrick Vieira est devenu l’entraîneur de Crystal Palace et aurait bien besoin d’un joueur au profil de Kamara.

Ce club moyen de Premier League pourrait lui offrir une exposition en Angleterre et lui assurer un temps de jeu considérable. La présence d’un coach français pourrait aussi le convaincre de faire la transition en douceur, un peu comme un Samir Nasri l’avait fait avec Arsenal et Arsène Wenger.

Longoria assume pour Kamara, je dis bravo !

Pablo Longoria s’est dit responsable de la situation contractuelle de Bouba Kamara, il en assume pleinement sa responsabilité. Une honnêteté qui plait à notre consultant Jean-Charles de Bono dans notre émission Débat Foot Marseille.

« Longoria assume, et franchement je dis bravo. Il récupère un dossier difficile, mais il est aussi un peu responsable, je lui dis bravo de reconnaitre cela. Par moment c’est difficile, et vous le dites, c’est vraiment une action de seigneur de la part du président de l’OM. Mais ça n’empêche pas qu’il est encore en train de travailler sur ce dossier, tout peut encore se passer. Longoria est là depuis deux ans, est ce qu’aujourd’hui Longoria ne peut pas faire changer la situation de Kamara ? » Jean-Charles de Bono— DFM (03/03/22)

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🗣💬 « Sur la situation de Kamara, jusqu’aux dernières conversations, ce n’est pas fini. » ⚪🔵 Pablo Longoria veut rester optimiste concernant une prolongation de Boubacar Kamara. #RMClive pic.twitter.com/iuOIso8DFD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

OM : Milik charge Sampaoli sur son temps de jeu !

A la fin de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, Arek Milik a répondu aux questions de Thierry Henry sur Prime Video. L’attaquant marseillais n’a pas mâché ses mots contre le coach sur son temps de jeu.

Désillusion pour l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco. Alors que l’OGC Nice a remporté sa rencontre face au Paris Saint Germain, les Marseillais n’avaient plus le choix de gagner pour retrouver sa seconde place au classement de Ligue 1.

Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur — Milik

Malheureusement, Gelson Martins a puni le manque d’efficacité de l’Olympique de Marseille devant le but. Résultat : défaite 1-0 contre les Monégasques. Arek Milik a été au micro de Prime Vidéo juste après le match… L’attaquant marseillais a répondu aux questions de Thierry Henry sur son match.

Le Polonais n’a pas compris la gestion de son coach sur ces derniers matchs… Après avoir fait le déplacement à Qarabag sans être titulaire, Milik n’a pas apprécié le fait de ne pas enchaîner les rencontres et ne pas avoir de rythme.

« Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n’était pas dans notre meilleure forme. Marseille ce n’est pas moi. Ce n’est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-1), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs je n’ai pas joué, mais pour moi, c’est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas… C’est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d’être le plus performant possible » Arek Milik – Source : Prime Video (06/03/22)

OM : La réponse de Sampaoli à la gronde des supporters

L’Olympique de Marseille ne s’est pas imposé face à l’AS Monaco ce dimanche soir au Vélodrome devant plus d’une cinquantaine de milliers de supporters. Le coach a été questionné au sujet de la gronde des spectateurs.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille enchaîne les résultats décevants en Ligue 1 et encore plus au Vélodrome. Ce dimanche à domicile face à l’AS Monaco, cela a été une nouvelle fois le cas : défaite des Marseillais sur le score de 1-0 grâce à un but de Gelson Martins.

Les supporters ont le droit d’exiger que l’équipe gagne — Sampaoli

Le Vélodrome a fait comprendre sa déception aux joueurs ainsi qu’au coach de l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a forcément été questionné à ce sujet… Lui qui faisait l’objet d’un communiqué de la part du groupe de supporters des Dodgers ce samedi soir, la veille de la rencontre.

« C’est normal de la part des supporters qui veulent que l’équipe gagne, nous avons essayé de tous les côtés. Il n’y a pas eu un manque de volonté, il y a un problème de précision. Les supporters ont le droit d’exiger que l’équipe gagne. Ici, l’équipe a essayé de tous les côtés, il y a eu un manque de précision dans toutes nos attaques et peut-être aussi un manque de chance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/03/22)

Sampaoli : « La colère des supporters ? C’est normal, ils veulent gagner et ont le droit d’exiger des choses de leur équipe. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de volonté mais de précision technique. » #OMASM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2022

