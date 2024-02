< Rumeurs Mercato : L'OM veut relancer Anthony Martial?

D’après les informations du Sun en Angleterre, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui aimeraient relancer Anthony Martial, en grande difficulté à Manchester United !

En difficulté à Manchester United, Anthony Martial devrait quitter le club anglais à la fin de la saison, aux termes de son contrat. L’international français serait, d’après la presse anglaise, surveillé par l’Olympique de Marseille. L’attaquant passé par l’AS Monaco avant de filer en Premier League ne serait pas contre un retour en Ligue 1 !

Selon la presse anglaise, Anthony Martial pourrait retourner en Ligue 1 au terme de son contrat avec Manchester United, qui expire en fin de saison. L'ailier de 28 ans, actuellement blessé, serait dans le viseur de Monaco et l'OM.

Un manque de cadre

Selon l’Equipe, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso se plaindrait en interne du mercato hivernal. En effet il n’aurait pas souhaité le départ de Renan Lodi à Al-Hilal et était contre un départ de Jonathan Clauss également. Il souhaitait uniquement le recadrer pour son attitude et son investissement.

Le 29 janvier, à l'heure du déjeuner, Gattuso est revenu sur le sujet du mercato, devant un Pablo Longoria livide et un duo Medhi Benatia – Stéphane Tessier muet. Agacé par le départ de Lodi à Al-Hilal, il n'a pas souhaité le transfert de Jonathan Clauss.

Tous les cadres du vestiaires marseillais des dernières années sont partis : Mandanda, Payet, Sanchez, Guendouzi… Un élément qui a aussi dû décevoir le tacticien italien qui, on le sait, apprécie avoir des joueurs de caractère à sa disposition.

Dans un récent entretien à So Foot, Longoria s’est d’ailleurs exprimé sur le départ de Guendouzi :

« Mattéo est quelqu’un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu, et où sa valeur sur le marché risquait de décliner. Et puis, c’est aussi important de dire les choses: c’est Mattéo lui-même qui est venu me voir au mercato d’hiver en me disant qu’il fallait préparer son départ pour l’été suivant »

De plus, il a dû composer avec un effectif décimé par les blessures et la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ce jeudi sera un jour décisif pour l’avenir de la saison de Marseille car l’OM affrontera le Shaktar Donetsk dans le Volksparkstadion à Hambourg (Allemagne). Ce match sera le barrage aller de l’Europa League et sera au combien important au vu des performances en championnat.