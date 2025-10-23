Sporting – OM : De Zerbi justifie ses choix tactiques après l’expulsion d’Emerson !

L’Olympique de Marseille s’est incliné (1-2) sur la pelouse du Sporting lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Réduit à dix après le carton rouge d’Emerson, le club phocéen n’a pas réussi à inverser la tendance malgré une première période encourageante. En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur ses choix tactiques, notamment les sorties de Vermeeren et Greenwood, remplacés par O’Riley et Murillo.

De Zerbi : « On a payé des erreurs d’arbitrage »

Face aux journalistes, le technicien italien a d’abord livré son analyse du match : « Je crois que même à 10 nous n’avons pas trop souffert. On a pris un but après un dribble mais il n’y a pas eu tellement d’autres occasions. Ensuite ils ont fait entrer des joueurs de qualité, qui étaient frais et même si on était cinq derrière on avait quelques problèmes mais moi j’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi on a payé des erreurs d’arbitrage. Je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. »

Greenwood moins défenseur dans l’âme, Vermeeren pas assez costaud ?

Au-delà du résultat, c’est surtout la gestion des remplacements qui a suscité des questions. De Zerbi a tenu à expliquer ses décisions : « J’ai fait le choix de sortir Greenwood parce qu’ils ont expulsé Emerson, on devait défendre à cinq et, entre Greenwood et Paixao, à ce moment-là, celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer en même temps était Paixao. L’année dernière, quand on était 10 à Lyon, on avait mis Mason avant-centre et il avait eu beaucoup de mal. Même Vermeeren, qui avait bien joué en première mi-temps, j’ai dû le remplacer pour mettre un peu plus de poids. »

Malgré la défaite, De Zerbi a salué l’attitude de son groupe, resté solidaire dans la difficulté. L’OM conserve encore toutes ses chances de qualification mais devra réagir rapidement pour rester dans la course. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine rencontre au Vélodrome, où les Marseillais tenteront de relancer leur dynamique européenne.

