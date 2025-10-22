Info Chrono
Sporting – OM : Le onze marseillais sans O'Riley, avec Weah et Vermeeren !
OM Actualités

Sporting – OM : Le onze marseillais sans O’Riley, avec Weah et Vermeeren !

Par La Redaction FCM -
Timothy Weah - Mercato OM
Ce mercredi, les troupes de Roberto De Zerbi se déplace à Lisbonne. Voici le onze proposé par le technicien italien pour ce match. L’OM doit confirmer sa victoire face à l’Ajax lors de ce déplacement au Portugal pour affronter le Sporting à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions.

 

L’OM devra faire sans Kondogbia et Traoré pour cette rencontre, tout comme Medina et Gouiri sont forfaits pour ce match.

 

De Zerbi a décidé (a priori) de passer dans une défense à 3 pour ce déplacement à Lisbonne. Le trio Pavard – Balerdi – Aguerd est alignée, Emerson et Weah dans le couloirs. Au milieu, Vermeeren retrouve une place de titulaire avec Hojbjerg. En attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par Paixao.

 

Le onze de l’OM en 3-4-3 ?

 

Rulli
Pavard, Balerdi, Aguerd
Weah, Vermeeren, Højbjerg, Emerson
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

 

