Sporting – OM : Les probables titulaires marseillais !

L’OM doit confirmer sa victoire face à l’Ajax lors de ce déplacement au Portugal pour affronter le Sporting à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions. Ce mercredi, les troupes de Roberto De Zerbi se déplace à Lisbonne. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce match

L’OM ne pourra pas compter sur les retours de Kondogbia et Traoré pour cette rencontre. Medina et Gouiri sont d’ores et déjà forfaits pour ce match.

4321 ou 343 ?

De Zerbi devrait reconduire sa défense à 4 pour ce déplacement à Lisbonne même si l’option d’une défense a 3 avec 2 pistons existe. Dans son habituel 4-2-3-1, la charnière Balerdi – Aguerd devrait être alignée, avec Pavard et Emerson sur les côtés. Au milieu, quid de Gomes plutôt décevant face au HAC, Vermeeren pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, O’Riley pourrait alors monter d’un cran… En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Paixao ou Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Paixao

Si De Zerbi opte pour un 3-4-3 Weah fera office de piston droit et Vermeeren sortira du onze…

