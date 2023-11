Supporter OM : Une très mauvaise nouvelle tombe !

Comme on pouvait s’y attendre, les supporters de l’Olympique de Marseille on été sanctionné par la commission de discipline de la LFP suite au craquage de fumigène lors du match OM Lille. La sentence est tombée hier soir et on vous la donne dans cet article.

A lire aussi : Nouvelles infos sur la Vente OM, révélation sur Sanchez et les priorités du mercato… 3 infos du jour

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une crise majeure au niveau sportif avec deux défaites consécutives en Ligue 1 et une seule victoire sur les huit derniers matchs, le club marseillais et ses supporters ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP.

En effet, suite à l’usage d’engins pyrotechniques lors du match OM – LOSC le 23 novembre dernier dans la zone du CU84 au virage sud, la commission de discipline de la LFP a annoncé hier soir la fermeture pour un match ferme et un avec sursis de la zone des Ultras…

Mercato OM : Di Meco pointe un oubli dans le mea culpa de Longoria – https://t.co/RxsIO2YRLB pic.twitter.com/Ix4iSMLL0u — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2023

A lire aussi : OM : Le constat amer de Jean Pierre Papin !