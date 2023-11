Nouvelles infos sur la Vente OM, révélation sur Sanchez et les priorités du mercato… 3 infos du jour

Comme chaque jour, Football Club de Marseille vous propose dans cet article les trois infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 15 novembre 2023..

Vente OM : Le journal l’Equipe dévoile deux nouvelles infos !

Des rumeurs au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille circulent depuis maintenant 3 ans. Alors que l’OM est actuellement en pleine crise, le journal l’Equipe évoque le sujet dans ses colonnes ce mardi.

Frank McCourt va-t-il vendre l’Olympique de Marseille ? L’homme d’affaires américain n’a jamais semblé aussi éloigné du club marseillais. Le journal l’Equipe se questionne dans ses colonnes ce mardi sur la possibilité d’une vente du club dans les mois à venir.

Le quotidien sportif évoque ainsi une enquête interne au printemps dernier, à laquelle 69 % des employés du club marseillais ont répondu. Le principal reproche était le manque de communication, de transparence et le fonctionnement clanique de la direction.

Des investisseurs Saoudiens avec Fournier ?

Alexis Steinman, autrefois émissaire personnel de McCourt à Marseille, s’est éloignée. Pourtant, au printemps dernier, elle a discuté avec des intermédiaires intéressés par le rachat de l’OM, dont Julien Fournier, ancien directeur général de Nice, en quête de nouvelles pour des investisseurs saoudiens.

Une vente de l’OM inéluctable ?

Ces dernières semaines, le clan McCourt a faiblement réfuté les rumeurs persistantes de vente, présentes depuis trois ans, peut-on ainsi lire dans les colonnes de l’Equipe ce jour. Cependant, des sources internes évoquent un processus inéluctable, marqué par le retrait de McCourt. Ce dernier s’est également éloigné des instances du football français, malgré son implication en 2022 dans les droits télévisés et l’arrivée de CVC.

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est exprimé sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission le Moscato Show. Il a notamment évoqué le mercato d’hiver et les postes à renforcer.

Pablo Longoria va devoir faire évoluer l’effectif une nouvelle fois. «Le marché d’hiver est très particulier, très difficile, prévient d’emblée Longoria sur RMC ce mardi soir. Parfois, ça ne te donne pas ce dont tu as besoin car c’est un marché très particulier. Croire que c’est la solution, c’est une erreur. En même temps, ça peut aider le coach pour mettre en place sa méthodologie. On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche. (…) Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo nous donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque. Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso. Il faut le prendre en considération et voir les opportunités que le marché peut nous offrir».

Il y a des discussions pour un latéral gauche… Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso

« Du moment où j’ai pris la décision de continuer c’est que je compte m’investir sur la durée ce serait irresponsable et un manque de respect envers l’institution de l’olympique de Marseille si ce n’était pas le cas. Est-ce que je suis fragilisé ? Je ne crois pas j’ai beaucoup d’énergie. J’ai beaucoup d’envie. C’est vrai que j’ai compris qu’il faut plus de stabilité dans ce club, que le club soit plus solide et un président qui soit très fort, car on ne peut pas se laisser porter par l’attention du moment ou par les nerfs. C’est tout le contraire. Le président de l’Olympique de Marseille doit être très analytique et très froid pour prendre les bonnes décisions. C’est très important, » a déclaré Pablo Longoria sur RMC avant d’évoquer les erreurs commise durant l’inter saison cet été.

Mercato OM : Une grosse révélation sur le salaire proposé à Sanchez !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une crise sportive importante, Pablo Longoria a pris la parole en accordant une interview exclusive chez nos confrères de RMC Sport. Il a notamment évoqué ses choix lors du mercato et le départ d’Alexis Sanchez cet été.

L’Olympique de Marseille vit une première partie de saison très compliquée. Le club marseillais ne compte qu’une seule victoire sur les 8 dernières rencontres de championnat et figure désormais à la 10e place du classement de Ligue 1 à seulement 2 points du premier relégable.

Le président de l’OM Pablo Longoria s’est exprimé dans un long entretien accordé à RMC Sport. Il revient notamment sur le cas Alexis Sanchez qui n’a pas été conservé cet été après une saison particulièrement réussie à l’Olympique de Marseille.

« Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu’il a affiché avec l’Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l’en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l’OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d’une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation. »

Le président de l’OM répond ensuite à cette question en faisant une révélation importante: Avec le salaire de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez serait-il resté ?

« C’est une bonne question. A vrai dire, la dernière proposition qu’on a faite à Alexis Sanchez était supérieure au salaire de Pierre-Emerick Aubameyang, même en incluant la prime de signature accordée aux deux joueurs. »