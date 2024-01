Thionville – OM: À quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Metz pour affronter Thionville ce dimanche pour son premier match de l’année 2024 à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelle chaîne voir cette rencontre ? Toutes les informations sur ce rendez-vous de Coupe de France sont à retrouver dans cet article.

L’OM débutera son année 2024 face à Thionville à Metz pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso s’est montré méfiant avant d’affronter Thionville: « La meilleure manière d’affronter Thionville c’est de les respecter. Ce ne sera pas facile, ils ont remporté 9 matchs de championnat. On risque de prendre un coup sur la tête sinon, et on s’en voudra toute notre vie. On doit se présenter le couteau entre les dents ! Si on pense que ce sera une promenade de santé, ce sera un gros coup dur pour nous. Il fera très froid, c’est le rêve d’une vie pour Thionville de nous battre. Il y a de grosses équipes qui sont tombées contre des niveaux inférieurs. La responsabilité est sur moi. »

À noter que le technicien italien sera toujours privé de Valentin Rongier, opéré du genou et qui va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Joaquin Correa est aussi touché à la cheville et ne semble pas être encore prêt à effectuer son retour. Gennaro Gattuso devra également se passer d’Ounahi, Harit, Gueye, Sarr, Ndiaye et Mbemba, tous partis à la CAN. François-Régis Mughe , initialement convoqué pour la CAN , sera également absent face à Thionville car la Fédération camerounaise n’a toujours pas envoyé la lettre d’autorisation pour le joueur.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Thionville – OM ?

L’OM affronte Thionville ce dimanche après-midi. Le match débutera à 14h30 et sera diffusé en direct sur BeIn Sports 2 et France 3 Régions.

Comment voir Thionville – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement BeIn Sports ou regarder en clair la rencontre sur France 3 Régions.

